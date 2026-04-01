Hình thể kinh ngạc của Xuân Son sau chấn thương nặng

Phút 51 trên sân Thiên Trường tối 31/3, khán đài vỡ òa sau quả tạt dọn cỗ của Hoàng Hên để Xuân Son đánh đầu tung lưới Malaysia. Cú đúp trong trận thắng áp đảo 3-1 không chỉ giúp Việt Nam giành lợi thế, mà còn đánh dấu sự trở lại của một "sát thủ vòng cấm" sau một năm chấn thương.
Sau khi làm tung lưới đối phương, Xuân Son đã có màn ăn mừng đầy phấn khích khi kéo áo để lộ hình thể săn chắc. Hành động này như cách tiền đạo gốc Brazil ngầm báo hiệu nền tảng thể lực đã hoàn toàn ổn định. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình ép cân và khổ luyện để loại bỏ sự chậm chạp - rào cản lớn nhất của các cầu thủ sau một năm điều trị chấn thương nặng.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Xuân Son đã mang lại cảm giác ổn định hơn hẳn so với các trận đấu trước đó. Việc quan sát kỹ cử động trên sân cho thấy tiền đạo này "đang dần thoát khỏi sự chậm chạp - một hệ quả tất yếu của việc tăng cân và mất nhịp điệu thi đấu sau một thời gian dài điều trị chấn thương".
Dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Anh Vũ nhận định Xuân Son đã hồi phục khoảng 90-95% khả năng vận động cường độ cao, bao gồm các bứt tốc và tranh chấp trực tiếp. Đây là thông số cực kỳ lạc quan, cho thấy hệ thống cơ và khớp của tiền đạo gốc Brazil đã đủ khả năng "chịu tải" cho những trận cầu rực lửa sắp tới.
Khoảnh khắc tiền đạo gốc Brazil đứng trên thảm cỏ sau một năm điều trị chấn thương nặng. Điểm nhấn thị giác nằm ở đôi chân cuồn cuộn cơ bắp - thành quả từ quá trình phục hồi khắc nghiệt. Sự rắn rỏi này không chỉ minh chứng cho nền tảng thể lực đã sung mãn, mà còn khẳng định nỗ lực bền bỉ của chân sút mang áo số 12 suốt hàng nghìn giờ tập luyện.
Dù thể chất đã hồi phục gần như hoàn toàn, rào cản lớn nhất hiện tại của Nguyễn Xuân Son chính là tâm lý và cảm giác bóng. Những tình huống có phần "nhát chân" trên sân cho thấy dư chấn từ chấn thương cũ vẫn hiện hữu, khiến tiền đạo này có xu hướng tự bảo vệ mình thay vì lăn xả quyết liệt trong các pha tranh chấp 50-50.
Tấm ảnh bắt trọn pha bứt tốc của Xuân Son trước sự bám đuổi quyết liệt của hậu vệ mang áo số 5 của Malaysia. Bất kỳ cầu thủ nào sau thời gian dưỡng thương cũng phải đối mặt với việc mất cảm giác bóng nhạy bén khi tranh chấp. Xuân Son cũng không ngoại lệ khi từng có giai đoạn di chuyển nặng nề, nhưng sự cải thiện rõ rệt trong trận gặp Malaysia cho thấy anh đang thích nghi rất nhanh với cường độ vận động cao của cấp độ đội tuyển.
Với nền tảng thể lực của một cầu thủ gốc Brazil, Xuân Son vẫn sở hữu sự vượt trội về sải chân và khả năng tì đè so với các hậu vệ Đông Nam Á. Tuy nhiên, bác sĩ Vũ cho rằng cần những đối trọng mạnh hơn Malaysia để làm "phép thử tuyệt đối" cho sức bền, khả năng chịu đựng va chạm thực tế của anh. Bên cạnh đó, để khắc phục hoàn toàn rào cản tâm lý và lấy lại 100% phong độ, Xuân Son cần được tạo điều kiện để thi đấu nhiều hơn.
Một trong những dấu hiệu tích cực nhất chính là sự linh hoạt trong di chuyển của Xuân Son đã cải thiện đáng kể. Việc loại bỏ được tình trạng tăng cân sau chấn thương giúp các bước chạy của cầu thủ mang áo số 12 trở nên thanh thoát hơn, giúp anh dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của đối phương trong vòng cấm địa. Dù cần thêm thời gian để đạt mức 100% cả về thể chất lẫn tâm lý, màn trình diễn của Xuân Son đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho ban huấn luyện. Dưới sự theo dõi sát sao của các chuyên gia y học thể thao, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một phiên bản Xuân Son hoàn hảo nhất trong những vòng đấu tới.
