Giám sát các 'điểm nóng' tay chân miệng tại phường Bình Hưng Hòa

Trước diễn biến phức tạp của các chủng virus mới, Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đã chủ động triển khai phương án giám sát trọng điểm, quyết tâm không để dịch bệnh rơi vào thế bị động.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), bước vào quý II, thời điểm thời tiết chuyển mùa thuận lợi cho các loại dịch bệnh bùng phát, Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa đã kích hoạt chế độ giám sát mức độ cao. Tinh thần "đi trước một bước" được quán triệt xuyên suốt trong công tác rà soát ổ dịch tiềm tàng.

Bác sĩ Trương Đình Nhẫn, Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa, nhấn mạnh việc đội ngũ cán bộ không chỉ ngồi tại trạm mà phải trực tiếp xuống địa bàn, bám sát các khu vực có nguy cơ cao. Mục tiêu cốt lõi là phát hiện sớm, khoanh vùng gọn và xử lý triệt để ngay từ khi có ca bệnh nghi ngờ đầu tiên.

Xác định trường mầm mon và các nhóm trẻ tư thục là "mắt xích" quan trọng nhất trong chuỗi lây nhiễm, Trạm Y tế phường đã chủ động tăng cường phối hợp với ban giám hiệu các trường để siết chặt quy trình phòng dịch.

Bác sĩ Trương Đình Nhẫn - Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Ảnh: HCDC.

Theo đó, công tác kiểm tra sức khỏe được thực hiện nghiêm ngặt ngay tại cổng trường nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu nghi ngờ trước khi trẻ vào lớp. Song song đó, các đơn vị duy trì việc làm sạch bề mặt, đồ chơi và dụng cụ học tập bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng định kỳ.

Đặc biệt, một hệ thống thông tin liên lạc xuyên suốt đã được thiết lập, đảm bảo mọi ca bệnh nghi ngờ đều được báo cáo kịp thời qua đường dây nóng 24/7 để trạm y tế phối hợp xử lý nhanh chóng.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do nhóm virus đường ruột gây ra, phổ biến nhất là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Bệnh đặc trưng bởi tình trạng sốt, loét miệng và phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông.

Việc siết chặt phòng tuyến tại Bình Hưng Hòa diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng do chủng Enterovirus 71 (EV71). Đây là chủng virus "ám ảnh" nhất trong các mùa dịch tại thành phố bởi đặc tính lây lan thần tốc và độc lực cao. Khác với các chủng thông thường, EV71 có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng kịch tính như viêm não, phù phổi cấp hoặc suy tim chỉ sau vài giờ khởi phát.

Dữ liệu từ các bệnh viện nhi tuyến cuối tại TP.HCM cho thấy phần lớn các ca chuyển nặng và không qua khỏi trong những năm gần đây đều có sự hiện diện của chủng virus này. Chính vì vậy, việc giám sát chặt chẽ từ y tế cơ sở được xem là "chìa khóa" để ngăn chặn các ca bệnh diễn tiến xấu, giảm áp lực cho hệ thống điều trị tuyến trên.