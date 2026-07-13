Hình thể của Messi ở tuổi 39

Trong nhiều năm qua, Messi đã thay đổi đáng kể chế độ tập luyện và sinh hoạt. Theo Men's Health, ngôi sao người Argentina dành nhiều thời gian cho các bài tập sức mạnh nhằm bảo vệ khối cơ. Anh tập trung vào vùng thân giữa để tăng khả năng giữ thăng bằng. Đây là nhóm cơ đóng vai trò quan trọng với những cầu thủ thường xuyên đổi hướng và rê bóng ở tốc độ cao. Ảnh: Reuters.