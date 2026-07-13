Hình thể của Messi ở tuổi 39

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Sau tiếng còi mãn cuộc ở trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ, Lionel Messi cởi áo chạy về phía các cổ động viên để ăn mừng tấm vé vào bán kết World Cup 2026. Tiền đạo 39 tuổi liên tục hò reo. Anh vung cao và liên tục xoay chiếc áo đấu. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.
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Dù sắp bước sang tuổi 40, đội trưởng Argentina vẫn sở hữu thân hình gọn gàng. Cơ bụng 6 múi hiện rõ. Khối cơ tay và vai cũng săn chắc. Nhiều tài khoản trên X nhận xét Messi đang có nền tảng thể lực tốt bậc nhất trong nhiều năm gần đây. Ảnh: Reuters.
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Trong nhiều năm qua, Messi đã thay đổi đáng kể chế độ tập luyện và sinh hoạt. Theo Men's Health, ngôi sao người Argentina dành nhiều thời gian cho các bài tập sức mạnh nhằm bảo vệ khối cơ. Anh tập trung vào vùng thân giữa để tăng khả năng giữ thăng bằng. Đây là nhóm cơ đóng vai trò quan trọng với những cầu thủ thường xuyên đổi hướng và rê bóng ở tốc độ cao. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh đó là các bài tập với dây kháng lực, squat, plank và những buổi rèn khả năng bứt tốc trên sân cỏ. Anh cũng dành nhiều thời gian cho các bài tập tăng tốc quãng ngắn và cải thiện khả năng bứt phá. Thay vì chạy với cường độ lớn trong thời gian dài, giáo án hiện tại hướng đến việc giúp anh duy trì sự linh hoạt và giảm nguy cơ chấn thương. Ảnh: Reuters.
Chế độ dinh dưỡng cũng góp phần quan trọng. Theo Sports Illustrated, Messi ưu tiên thực phẩm tươi. Anh ăn nhiều rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc và ngũ cốc nguyên hạt. Tiền đạo sinh năm 1987 hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Anh gần như cắt bỏ nước ngọt và kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn. Việc bổ sung nước và điện giải được thực hiện nghiêm ngặt trước, trong và sau mỗi trận đấu. Ảnh: leomessi/Instagram.
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Chuyên gia dinh dưỡng Giuliano Poser, người từng đồng hành cùng Messi trong giai đoạn anh khoác áo Barcelona, từng tiết lộ với nhiều tờ báo Tây Ban Nha rằng ngôi sao Argentina đặc biệt chú trọng chất lượng giấc ngủ và thời gian hồi phục. Đây là yếu tố quan trọng giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm. Ảnh: Reuters.
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Năm 2019, Messi thừa nhận việc duy trì phong độ ở giai đoạn cuối sự nghiệp đòi hỏi sự thay đổi lớn trong lối sống. "Cơ thể quyết định tất cả. Khi tuổi tác tăng lên, bạn phải chăm sóc bản thân nhiều hơn trước", tiền đạo Argentina chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Marca. Ảnh: Reuters.
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