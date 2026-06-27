Hình ảnh mới của Minh Hằng

Minh Hằng gây chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn trong loạt ảnh du lịch mới. Ở tuổi 39, nữ ca sĩ vẫn giữ phong cách trẻ trung, gợi cảm.

Mới đây, Minh Hằng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Kỳ Co, Quy Nhơn. Minh Hằng diện bikini hồng pastel, kết hợp kính râm và phụ kiện đi biển đơn giản. Nữ ca sĩ tạo dáng tự nhiên, với các khung hình được thực hiện tại khu vực bãi biển.

Trong loạt ảnh, Minh Hằng gây chú ý với vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ. Chia sẻ về chuyến đi, Minh Hằng cho biết Kỳ Co từng để lại cho cô nhiều ấn tượng trong lần đầu ghé thăm. “Lần đầu đặt chân đến Kỳ Co mình đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp hoang sơ và làn nước trong vắt màu ngọc bích. Tiếc là chuyến đi ấy vội vã chưa kịp ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở nơi đây. Chính vì sự tiếc nuối nên lần này mình quyết tâm quay lại phục thù”, cô viết.

Loạt ảnh du lịch của Minh Hằng mới đây. Ảnh: @minhhang.

Loạt ảnh nhanh chóng gây chú ý, nhận hàng nghìn lượt tương tác sau thời gian ngắn đăng tải. Bên dưới bài viết, khán giả để lại bình luận khen Minh Hằng giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung.

Minh Hằng vừa đón sinh nhật tuổi 39 cách đây không lâu bên chồng con, người thân. Trước sinh nhật, nữ ca sĩ được hội bạn thân và một số đồng nghiệp thân thiết như Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi bí mật tổ chức tiệc mừng tại sân pickleball. Trong khoảnh khắc nhận lời chúc từ những người thân thiết, cô xúc động bật khóc.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động và gợi cảm vừa phải. Bên cạnh hình ảnh đời thường được chú ý, nữ ca sĩ cũng đang từng bước trở lại với âm nhạc và điện ảnh sau thời gian ưu tiên cho gia đình, con nhỏ.

Đầu năm 2022, Minh Hằng gặp lại khán giả qua hai dự án phim: Bẫy ngọt ngào và Mẹ ác ma cha thiên sứ. Với Bẫy ngọt ngào, cô còn nắm vai trò nhà sản xuất. Bộ phim lọt top đầu doanh thu phòng vé năm 2022 với khoảng 83 tỷ đồng .

Năm 2024, Minh Hằng tham gia Chị đẹp đạp gió và nhận được những lời khen ngợi với màn trình diễn tốt. Cuối cùng, cô lọt danh sách chị đẹp thành đoàn. Sau chương trình, cô tích cực đi diễn, ra mắt MV mới.