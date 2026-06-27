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Giải trí

Hình ảnh mới của Minh Hằng

  • Thứ bảy, 27/6/2026 23:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Minh Hằng gây chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn trong loạt ảnh du lịch mới. Ở tuổi 39, nữ ca sĩ vẫn giữ phong cách trẻ trung, gợi cảm.

Mới đây, Minh Hằng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Kỳ Co, Quy Nhơn. Minh Hằng diện bikini hồng pastel, kết hợp kính râm và phụ kiện đi biển đơn giản. Nữ ca sĩ tạo dáng tự nhiên, với các khung hình được thực hiện tại khu vực bãi biển.

Trong loạt ảnh, Minh Hằng gây chú ý với vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ. Chia sẻ về chuyến đi, Minh Hằng cho biết Kỳ Co từng để lại cho cô nhiều ấn tượng trong lần đầu ghé thăm. “Lần đầu đặt chân đến Kỳ Co mình đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp hoang sơ và làn nước trong vắt màu ngọc bích. Tiếc là chuyến đi ấy vội vã chưa kịp ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở nơi đây. Chính vì sự tiếc nuối nên lần này mình quyết tâm quay lại phục thù”, cô viết.

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Loạt ảnh du lịch của Minh Hằng mới đây. Ảnh: @minhhang.

Loạt ảnh nhanh chóng gây chú ý, nhận hàng nghìn lượt tương tác sau thời gian ngắn đăng tải. Bên dưới bài viết, khán giả để lại bình luận khen Minh Hằng giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung.

Minh Hằng vừa đón sinh nhật tuổi 39 cách đây không lâu bên chồng con, người thân. Trước sinh nhật, nữ ca sĩ được hội bạn thân và một số đồng nghiệp thân thiết như Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi bí mật tổ chức tiệc mừng tại sân pickleball. Trong khoảnh khắc nhận lời chúc từ những người thân thiết, cô xúc động bật khóc.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động và gợi cảm vừa phải. Bên cạnh hình ảnh đời thường được chú ý, nữ ca sĩ cũng đang từng bước trở lại với âm nhạc và điện ảnh sau thời gian ưu tiên cho gia đình, con nhỏ.

Đầu năm 2022, Minh Hằng gặp lại khán giả qua hai dự án phim: Bẫy ngọt ngàoMẹ ác ma cha thiên sứ. Với Bẫy ngọt ngào, cô còn nắm vai trò nhà sản xuất. Bộ phim lọt top đầu doanh thu phòng vé năm 2022 với khoảng 83 tỷ đồng.

Năm 2024, Minh Hằng tham gia Chị đẹp đạp gió và nhận được những lời khen ngợi với màn trình diễn tốt. Cuối cùng, cô lọt danh sách chị đẹp thành đoàn. Sau chương trình, cô tích cực đi diễn, ra mắt MV mới.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

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Minh An

Minh Hằng Minh Hằng Phạm Quỳnh Anh giải tí gợi cảm ca sĩ

  • Lê Ngọc Minh Hằng

    Lê Ngọc Minh Hằng

    Minh Hằng, tên thật Lê Ngọc Minh Hằng là một ca sĩ nhạc trẻ kiêm diễn viên điện ảnh. Minh Hằng bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật khi mới 16 tuổi và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình. Đến năm 2007, sau thành công của bộ phim "Gọi giấc mơ về", tên tuổi của cô bắt đầu được nhiều khán giả chú ý. Năm 2009 và 2011, Minh Hằng được bầu chọn là "Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm" của HTV Awards.

    • Ngày sinh: 22/06/1987
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Phim tiêu biểu: Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Những nụ hôn rực rỡ,...
    • Album: Một vòng trái đất (2008), Cô nàng đáng yêu (2010), Giờ em đã biết (2014), Yolo (2015)

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  • Phạm Quỳnh Anh

    Phạm Quỳnh Anh

    Phạm Quỳnh Anh là một nữ ca sĩ, diễn viên. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Những ca khúc của Phạm Quỳnh Anh hầu hết dành cho giới trẻ, mang giai điệu buồn, tiêu biểu như Không Đau Vì Quá Đau, Càng Xa Càng Nhớ, Bụi Bay Vào Mắt, Người Dưng Ngược Lối,...

    • Ngày sinh: 24/8/1984
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Ca khúc: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Người dưng ngược lối, Càng xa càng nhớ,...

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