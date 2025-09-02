Hình ảnh hùng dũng của 4 đoàn quân đội quốc tế

Sáng 2/9, ngoài đoàn diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, còn có sự hiện diện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Dẫn đầu lực lượng này là Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm 120 quân nhân đến Hà Nội hôm 29/8. Từng bước chân cùng tiếng hô vang càng tạo thêm điểm nhấn trang nghiêm trong ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Phương Lâm.

Các quân nhân Trung Quốc đều có chiều cao lý tưởng từ 1,85 đến 1,9 m. Đặc biệt, loại súng mà các quân nhân Trung Quốc sử dụng trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là QBZ-95. Các khẩu súng được sử dụng khi tham gia diễu binh diễu hành đều được che nòng bằng bịt cao su chuyên dụng. Ảnh: Thuận Thắng.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga thu hút sự chú ý với phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc cùng vóc dáng cao ráo. Hộ tống khối Quốc kỳ Nga là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân. Chỉ huy đội hình diễu binh là Trung úy Anton Mikhailov. Trung sĩ Ivan Barachukov là người nâng cao quốc kỳ, bên cạnh anh là Hạ sĩ Vladislav Epimov và Binh nhất Alexey Zhivaev hộ tống. Ảnh: Phương Lâm.

Các quân nhân Nga rạng rỡ vẫy tay chào người dân tại phố Nguyễn Thái Học. Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga. Ảnh: Phương Lâm.

Trung đoàn 154 Preobrazhensky là đơn vị danh dự chuyên phục vụ trong các nghi lễ của quân đội Nga. Tiêu binh đơn vị là những người mang Cờ Chiến thắng trong lễ duyệt binh được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva. Đơn vị được thành lập tháng 12/1979 trên cơ sở sáp nhập tiểu đoàn chỉ huy số 99 và đại đội danh dự độc lập số 1 của Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên Xô. Đến tháng 4/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh đặt tên Preobrazhensky cho Trung đoàn số 154. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong đoàn quân đội quốc tế, khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ảnh: Việt Linh.

Tiếp nối truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài". Ảnh: Thuận Thắng.

Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển cùng đội hình xe tăng, tên lửa trên bộ, tạo nên bức tranh hùng tráng.

Quảng trường Ba Đình khoác lên mình bầu không khí rộn ràng khi các khối diễu binh, diễu hành sẵn sàng cho sự kiện hào hùng của dân tộc sáng 2/9.

