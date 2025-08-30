Hình ảnh hậu trường Hoàng Thùy Linh bên Đen Vâu

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng xuất hiện tại buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 ở Hà Nội. Những khoảnh khắc hậu trường của cả hai thu hút sự chú ý.

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao.

Trong số những nghệ sĩ tham gia, sự xuất hiện cùng lúc của Đen và Hoàng Thuỳ Linh thu hút sự chú ý. Theo những clip hậu trường, trong buổi tổng duyệt, Đen và Hoàng Thuỳ Linh thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có những cử chỉ tương tác thân thiết.

Cụ thể, trong lúc tập luyện, khi Đen có phần lúng túng khi cầm dải lụa, Hoàng Thùy Linh ngay lặp tức bước tới hỗ trợ, tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác. Khoảnh khắc nữ ca sĩ kiên nhẫn hướng dẫn, còn nam rapper chăm chú lắng nghe, gật đầu làm theo nhanh chóng được ghi lại và lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú, nhận xét đây là hình ảnh đáng yêu, cho thấy sự gắn kết của cả hai nghệ sĩ.

Khoảnh khắc gây chú ý của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh. Ảnh: @đenvâufc.

Trước đó, cặp đôi cũng gây chú ý khi Hoàng Thùy Linh đăng tải bộ ảnh bên các đồng nghiệp trong sự kiện tại Hà Nội, trong đó có khoảnh khắc đứng cạnh Đen Vâu. Bức ảnh ghi nhận hàng nghìn lượt thích và bình luận. Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp ca sĩ - rapper.

Tại sự kiện họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho biết nhiều nghệ sĩ là các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng... đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành.

Trong đó, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Thanh Lam, Hoàng Thùy Linh, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vĩ Dạ... đăng ký từ sớm.

Hoàng Thùy Linh cùng các nghệ sĩ tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Rapper Đen Vâu bày tỏ ngay từ đầu mong muốn được tham gia, khẳng định “kiểu gì em cũng phải góp mặt”. Nhiều nghệ sĩ miền Trung, miền Nam còn sẵn sàng tự lo phương án di chuyển ra Hà Nội để có mặt trong sự kiện trọng đại.

“Thực sự không cần chờ đợi đến dịp lễ này, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, sự đoàn kết, tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn qua các sản phẩm âm nhạc. Được sống trong môi trường nghệ thuật mà tất cả đồng nghiệp yêu thương nhau với tôi là một niềm hạnh phúc”, Đen Vâu chia sẻ với Tri Thức - Znews.