Hình ảnh gây sửng sốt của bóng đá Canada

Hôm 9/11, không nhiều người tin vào mắt mình khi David Rodriguez tung cú móc bóng tuyệt đẹp giữa cơn bão tuyết trắng xóa tại sân TD Place, Ottawa.

Siêu phẩm móc bóng giữa cơn bão tuyết Trong cơn bão tuyết tại TD Place (Ottawa) hôm 9/11, David Rodriguez ghi 2 bàn giúp Atletico Ottawa thắng Cavalry FC 2-1 và lần đầu đăng quang giải Ngoại hạng Canada.

Một bàn thắng khó tin, một trận đấu phi lý và một cái kết hoàn hảo cho Atletico Ottawa khi họ đăng quang chức vô địch Canada Premier League (Ngoại hạng Canada) lần đầu tiên trong lịch sử.

Cơn bão tuyết tràn qua thủ đô Canada biến mặt sân thành một tấm thảm trắng mù mịt. Trọng tài, cầu thủ và khán giả gần như không nhìn rõ trái bóng màu hồng neon – thứ duy nhất nổi bật giữa mịt mù tuyết lạnh. Các nhân viên phải dùng xẻng liên tục cào lớp tuyết dày để vẽ lại ranh giới sân, còn CĐV trên khán đài không ngừng đặt câu hỏi: "Trận này sao vẫn được phép diễn ra".

Nhưng trong khung cảnh khắc nghiệt ấy, Rodriguez biến nghịch cảnh thành khoảnh khắc bất tử. Phút 40, sau một pha bóng lộn xộn và đồng đội Gabriel Antinoro sút hụt, bóng bật lên trong làn tuyết mịt mù. Ngay thời khắc đó, Rodriguez tạo nên siêu phẩm.

Anh tung người móc bóng ngược, bóng đi căng như đạn, xuyên qua màn tuyết trắng xóa trước khi găm thẳng vào lưới Cavalry FC. Bàn gỡ hòa giúp cả đội Ottawa bùng nổ. Các đồng đội ùa đến ôm lấy Rodriguez trong lớp tuyết dày, còn ban huấn luyện quỳ sụp bên đường biên, mừng rỡ đến nghẹn lời.

Các nhân viên phải dùng xẻng liên tục cào lớp tuyết dày để vẽ lại ranh giới sân.

Trận đấu tưởng chừng phải hoãn vì điều kiện thời tiết, nhưng không ai muốn dừng lại. Cầu thủ hai bên chiến đấu trong giá lạnh, trượt ngã nhiều hơn đứng vững, nhưng tinh thần thì rực cháy hơn bao giờ hết. Phút 107, Rodriguez lại trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 và mang về chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử Atletico Ottawa.

"Sân cỏ khi ấy chẳng còn là sân bóng, nó là chiến trường tuyết. Ở đó, ý chí con người chiến thắng mọi giới hạn. Cả khán đài như nổ tung khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc", The Sun mô tả.

Sau trận, mạng xã hội ngập tràn những bình luận kinh ngạc: "Trời ơi, họ có nhìn thấy bóng không vậy?", "Ở nơi khác chắc trận này bị hoãn rồi", "Thật điên rồ nhưng quả móc bóng ấy thì quá đẹp".

Có lẽ chẳng ai nhớ nổi cảm giác lạnh giá hôm ấy, khi cú móc bóng giữa bão tuyết của David Rodriguez cùng chức vô địch đầu tiên của Atletico Ottawa sẽ mãi được khắc vào ký ức bóng đá Canada như một trong những trận đấu điên rồ nhất lịch sử.