Hiện tượng hiếm thấy ở Premier League

  • Thứ tư, 29/10/2025 18:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lần đầu tiên sau gần 33 năm, Premier League lại được chứng kiến các tân binh chơi hay ở giai đoạn đầu mùa.

Xhaka giúp Sunderland thể hiện phong độ ấn tượng tại Premier League mùa giải năm nay.

Premier League mùa 2025/26 chứng kiến một hiện tượng hiếm có. Ba đội bóng vừa thăng hạng Leeds United, Burnley và Sunderland cùng nhau tích lũy 38 điểm chỉ sau 9 vòng đấu. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu (kể từ mùa 1992/93 với 44 điểm) mà các tân binh đạt được thành tích vượt trội đến vậy ở giai đoạn đầu mùa.

Trước đó, mùa 2023/24 chứng kiến 3 tân binh Burnley, Luton Town, Sheffield United chỉ kiếm về 10 điểm sau 9 vòng đấu. Mùa 2024/25 chứng kiến Ipswich Town, Leicester City, Southampton chỉ kiếm về 14 điểm sau 9 vòng đấu. Như hệ quả tất yếu, hai mùa 2023/24 và 2024/25 chứng kiến 100% các tân binh xuống hạng.

Tuy nhiên, thành tích 38 điểm hiện tại không chỉ giúp Leeds, Burnley, Sunderland tăng cơ hội trụ hạng mà còn phá vỡ lời nguyền “lên rồi xuống ngay” vốn ám ảnh các đội Championship trong thập kỷ qua.

Nếu duy trì được phong độ hiện tại, 3 đội bóng thậm chí có thể kết thúc mùa giải với vị trí cao. Sau 9 vòng, Sunderland đứng thứ 4 trên BXH, chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal 5 điểm. Với 17 điểm, "Mèo đen" thậm chí có khởi đầu mùa giải tốt hơn Man City, MU (cùng 16 điểm) và Liverpool (15 điểm).

Theo các số liệu thống kê từ Opta, Sunderland hiện có 7% cơ hội giành vé tham dự Champions League, con số không cao. Nhưng quan trọng nhất, họ chỉ có 6% khả năng bị xuống hạng.

Burnley, với tinh thần chiến đấu kiên cường, đang từng bước củng cố vị trí an toàn trên bảng xếp hạng khi xếp 16 (10 điểm sau 9 vòng). Xếp ngay trên họ là Leeds với 11 điểm.

