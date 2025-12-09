'Hiện tượng bóng đá Anh' tăng giá chóng mặt

Giá trị của Wrexham tăng vọt sau khi Ryan Reynolds và Rob McElhenney bán một phần cổ phần của mình tại câu lạc bộ.

Wrexham tăng giá trị chóng mặt trong thời gian ngắn.

Kể từ khi mua lại CLB năm 2021, bộ đôi ngôi sao Hollywood giúp Wrexham trở thành hiện tượng khi giành quyền lên chơi Championship từ hạng National League. Ngoài sân cỏ, ảnh hưởng của họ cũng rất lớn. Bộ phim tài liệu Welcome to Wrexham giúp CLB thu hút sự chú ý toàn cầu.

Đáng chú ý, giá trị của Wrexham hiện chạm mốc 350 triệu bảng, gấp 3 lần so với mức 100 triệu bảng vào đầu năm nay. Sự gia tăng giá trị này đến sau khi gia đình Allyn từ New York mua 15% cổ phần, giảm cổ phần của Reynolds và McElhenney xuống còn 85%.

Con số 350 triệu bảng biến Wrexham trở thành một trong những CLB đắt giá nhất tại Championship. Để so sánh, Sheffield United, đội bóng vừa hụt vé thăng hạng Premier League, gần đây được mua với giá khoảng 111 triệu bảng.

Không ngạc nhiên khi Reynolds và McElhenney quyết định bán thêm một phần cổ phần không được tiết lộ, được cho là dưới 10%, cho Apollo Sports Capital, một công ty có giá trị 900 tỷ USD (677,35 tỷ bảng). Apollo dự kiến đầu tư lớn vào Wrexham, gồm kế hoạch tái phát triển sân Racecourse Ground và tổ chức một trận đấu tại FIFA Women's World Cup 2035.

Reynolds và McElhenney chia sẻ: "Giấc mơ của chúng tôi luôn là đưa CLB lên Premier League trong khi vẫn giữ vững giá trị của thành phố. Sự phát triển như vậy cần những đối tác đẳng cấp thế giới, và Apollo thật sự chia sẻ tầm nhìn và tham vọng của chúng tôi".

Tháng 4/2025, CLB chủ sân Racecourse Ground thăng hạng lần thứ 3 trong 3 mùa liên tiếp, từ National League, League Two, League One lên Championship. Hiện tại, Wrexham chơi tương đối ổn ở Championship với vị trí thứ 12/24 đội. Tháng trước, Wrexham đả bại đội đầu bảng Coventry của Frank Lampard với tỷ số 3-2.