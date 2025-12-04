Bê bối cá cược rúng động bóng đá Anh

Tony Bloom, chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của Brighton, đối mặt cáo với buộc liên quan đến đường dây cá cược bí mật trị giá 600 triệu bảng.

Tony Bloom là một tay chơi cá cược và poker nổi tiếng nhất thế giới.

Theo The Guardian, Tony Bloom bị cáo buộc đứng sau một hệ thống cá cược ngầm trị giá khoảng 600 triệu bảng mỗi năm, theo hồ sơ đệ trình lên Tòa án Tối cao Anh. Vụ việc gây chấn động Premier League khi tài liệu cho thấy đường dây này sử dụng nhiều tài khoản đứng tên các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và thể thao.

Tâm điểm là George Cottrell, cựu trợ lý và nhân vật thân tín của chính trị gia Nigel Farage. Cottrell bị cáo buộc cho phép sử dụng danh tính và tài khoản cá cược của mình để phục vụ hoạt động của nhóm.

Tài liệu cho biết Cottrell không phải tay chơi cá cược giỏi nhưng tài khoản của ông được giao toàn quyền kiểm soát cho Bloom và nhóm cá cược nhằm đặt lệnh mà không gây chú ý.

Vụ kiện nổ ra sau khi Ryan Dudfield, cựu cộng sự của Bloom, khởi kiện việc ông bị nợ 189 triệu bảng tiền chia lợi nhuận. Dudfield khẳng định mình có thỏa thuận nhận 7% lợi nhuận của tập đoàn cá cược mang tên Starlizard Betting Syndicate – một trong những nhóm cá cược thành công nhất thế giới.

Dudfield cáo buộc phía Bloom và đồng sự thông báo sai sự thật về việc Starlizard ngừng sử dụng tài khoản đứng tên Cottrell, trong khi thực tế mạng lưới vẫn tiếp tục đặt cược và thu lợi nhuận từ những tài khoản này.

Tập đoàn Starlizard từ lâu được biết đến là cỗ máy phân tích xác suất đứng sau thành công của Bloom. Ông gây dựng khối tài sản lớn qua poker và cá cược trước khi trở thành chủ tịch Brighton năm 2009.

Dưới thời ông, Brighton từ một CLB hạng Nhất trở thành đối thủ khó chịu bậc nhất Premier League, liên tục thu lợi lớn từ chiến lược mua rẻ – bán đắt như các thương vụ Mac Allister, Caicedo hay Ben White.