Hiện trường hư hại ở Hoàng thành triều Nguyễn sau mưa lũ lịch sử

Hoàng thành là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình nhà Nguyễn, các miếu thờ tổ tiên và Tử Cấm Thành.

Mới đây, UBND TP Huế phải ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành triều Nguyễn, sau khi di tích này bị mưa lũ lịch sử gây tổn hại nghiêm trọng.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử, kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 làm một đoạn tường dài khoảng 15 m của Hoàng thành triều Nguyễn (đoạn đường Đặng Thái Thân, cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m) bị sập.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do nền móng suy yếu, phong hóa và rung chấn giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, không chỉ đoạn tường thành bị sập mà trên toàn hệ thống di tích tường Hoàng thành triều Nguyễn có rất nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cách đoạn tường thành bị mưa lũ kéo sập không xa là đoạn tường bị nứt, hư hỏng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một trụ góc Hoàng thành triều Nguyễn đoạn gần Ngọ Môn xuống cấp, hư hỏng, nghiêng hẳn về một hướng. Ảnh: Hoài Nhân.

Sau khi xảy ra sự cố đoạn tường thành dài 15 mét bị mưa lũ kéo sập, UBND TP Huế chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

UBND TP Huế cũng giao các lực lượng liên quan túc trực hiện trường theo dõi diễn biến; gia cố các vị trí nguy cơ cao; khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân, du khách; tăng cường thông tin cảnh báo; huy động nguồn lực hợp pháp để xử lý khẩn cấp; cập nhật, báo cáo thường xuyên diễn biến. Ảnh: Hoài Nhân.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao tiếp tục triển khai biện pháp phi công trình để ngăn nguy cơ lan rộng; đánh giá tổng thể hệ thống di tích đang quản lý nhằm xây dựng phương án đảm bảo an toàn, bền vững cho quần thể di tích Cố đô Huế. Đồng thời, nghiên cứu, lập dự án xử lý tình huống khẩn cấp đối với đoạn tường thành đã bị sập, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất quy mô và nguồn vốn cho dự án gia cố, khắc phục. Ảnh: Hoài Nhân.

Hoàng thành triều Nguyễn là một phần tạo nên quần thể di tích Cố đô Huế, di sản văn hoá thế giới đã được UNESCO công nhận. Hoàng thành là vòng thành thứ hai trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành. Hoàng thành được khởi công xây dựng từ năm 1804, được hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Về mặt kiến trúc, Hoàng thành Huế có mặt bằng gần vuông, mỗi bề khoảng 600 mét. Tường được xây bằng gạch, có độ cao 4 mét và dày 1 mét. Xung quanh thành đều được bảo vệ bởi hệ thống hào và hồ được đào xung quanh mang tên chung là Kim Thủy.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.