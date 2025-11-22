Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún

  • Thứ bảy, 22/11/2025 16:06 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành Huế.

Ngày 22/11, thông tin từ UBND TP Huế cho biết vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành Huế, sau khi di tích bị mưa lũ lịch sử gây tổn hại nghiêm trọng.

Hoang thanh Hue sut lun anh 1

Một đoạn tường của Hoàng thành Huế ở mặt bắc bị sập đổ do mưa lũ lịch sử đầu tháng 11 vừa qua.

Trước đó, trong các đợt mưa lũ diễn ra dồn dập vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, mực nước sông Hương dâng cao, ngập úng kéo dài làm thấm, xói nền chân tường và suy giảm kết cấu tường gạch vồ tại khu vực Hoàng thành.

Đến khoảng 18h45 ngày 2/11 - thời điểm Huế hứng chịu mưa lũ dữ dội, một đoạn tường của Hoàng thành Huế ở mặt bắc, giáp đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân), cách cửa Hòa Bình khoảng 180 m về phía Đông đã bị đổ sập.

Đoạn tường bị sập dài 14,2 m, cao trung bình 4,3 m; khu vực xung quanh xuất hiện hiện tượng lún. Đây là đoạn tường bao Hoàng thành xây bằng gạch vồ, vữa vôi truyền thống, gồm ba lớp: hai lớp ngoài xây gạch vồ, lớp giữa độn đất sét nén. Hệ thống thoát nước chân tường tại vị trí này bị bồi lấp, gây tắc nghẽn tiêu thoát.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân sập tường Hoàng thành Huế là do nước mưa ngấm và ngập lụt kéo dài làm xói nền chân tường, kết hợp dao động áp lực nước trong và ngoài tường thành; kết cấu tường thành xuống cấp theo thời gian, chịu tác động phong hóa, rễ cây và một phần rung chấn giao thông bên ngoài.

Hoang thanh Hue sut lun anh 2Hoang thanh Hue sut lun anh 3

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho di tích ngay sau khi sự cố xảy ra.

Ngay sau đó, UBND TP Huế đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. Các lực lượng liên quan túc trực hiện trường theo dõi diễn biến; gia cố các vị trí nguy cơ cao; khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân, du khách; tăng cường thông tin cảnh báo; huy động nguồn lực hợp pháp để xử lý khẩn cấp; cập nhật, báo cáo thường xuyên về diễn biến sự cố.

Hoang thanh Hue sut lun anh 4

Mặt nam Hoàng thành Huế bị ngập nặng trong các đợt mưa lũ dồn dập vừa qua.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao tiếp tục triển khai biện pháp phi công trình để ngăn nguy cơ lan rộng; đánh giá tổng thể hệ thống di tích đang quản lý nhằm xây dựng phương án đảm bảo an toàn, bền vững cho quần thể di tích Cố đô Huế.

Trung tâm cũng được giao nghiên cứu, lập dự án xử lý tình huống khẩn cấp đối với đoạn tường thành đã bị sập, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất quy mô và nguồn vốn cho dự án gia cố, khắc phục.

Khoảnh khắc lũ cuốn trôi xe đầu kéo ở Quảng Trị Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người.

Trực thăng Mi-17 bay vào vùng lũ Đắk Lắk để cứu trợ nhân dân

8h30 sáng nay, trực thăng Mi-17 của Sư đoàn 372 cất cánh, mang theo 3 tấn hàng hóa để cứu trợ đồng bào gặp lũ lụt tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

8 giờ trước

Đồng Nai đề nghị Lâm Đồng cung cấp thông tin xả lũ các thủy điện

Liên quan việc xả lũ của các thủy điện, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ.

9 giờ trước

20 triệu con tôm hùm chết, nghề nuôi tôm hùm Đắk Lắk 'gần như xoá sổ'

Khoảng 20 triệu con tôm hùm ở Đắk Lắk bị chết trong đợt lũ lụt, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, khiến nghề nuôi tôm hùm tại địa phương “gần như bị xoá sổ”.

14 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/hoang-thanh-hue-xuat-hien-sap-lun-ban-bo-tinh-huong-khan-cap-post1798504.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hoàng thành Huế sụt lún Thừa Thiên Huế Hoàng thành Huế Lũ lịch sử Lũ Huế

    Đọc tiếp

    Hai truc thang cua Trung doan Khong quan 917 tha hang cuu tro vung lu hinh anh

    Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

    16 phút trước 20:13 22/11/2025

    0

    Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý