Hiện trạng vị trí dự kiến xây cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Mới đây, UBND TP.HCM đã có công văn về việc nghiên cứu đầu tư đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu . Trong ảnh là khu vực dự kiến xây cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, vị trí này nằm gần bến phà Vũng Tàu - Cần Giờ thuộc địa phận phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Trước đó, trong văn bản gửi lãnh đạo TP.HCM, Vingroup cho rằng sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu hình thành trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết.

Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương. Tuy nhiên, hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà di chuyển mất tới 35 phút.

Ý tưởng về cầu vượt biển Cần Giờ xuất hiện lần đầu tại Hội nghị Quy hoạch phát triển Cần Giờ năm 2017, do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất. Trong ảnh là khu vực trung tâm xã Cần Giờ, nơi dự kiến là điểm đầu của cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu nếu dự án được chấp thuận triển khai trong thời gian tới.

Về phía địa phương, năm 2019, UBND huyện Cần Giờ cũng có mong muốn trình UBND TP.HCM về dự án làm cầu vượt biển nối Vũng Tàu, cùng với cầu Cần Giờ kết nối với trung tâm TP.HCM, thay thế phà Bình Khánh.

Vào những thời điểm nắng đẹp, trời trong, từ trung tâm xã Cần Giờ, bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn rõ về phía bờ Vũng Tàu.

Cần Giờ hiện được xem là cửa ngõ phía đông nam của TP.HCM, đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển vùng đô thị - cảng biển - du lịch. Tại đây, Vingroup đang đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với quy mô gần 2.900 ha.

Giữa các dự án cầu Cần Giờ nối Nhà Bè, metro 350 km/h từ quận 7 và cầu vượt biển nối Vũng Tàu, câu hỏi đặt ra là TP.HCM nên ưu tiên dự án nào trước để thúc đẩy phát triển Cần Giờ.

