Hiện trạng sân Pakansari trước khi Indonesia đón tuyển Việt Nam

Pakansari là sân nhà của CLB Persikabo 1973, mới khánh thành năm 2015 nhưng là một trong những sân bóng lớn nhất Indonesia. Sân thuộc thành phố Bogor, nằm cách thủ đô Jakarta hơn 50 km về phía Nam. Sân có sức chứa 30.000 chỗ ngồi, từng được sử dụng cho những sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực và châu Á.