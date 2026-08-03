Hiện trạng sân Pakansari trước khi Indonesia đón tuyển Việt Nam

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20h30 tối nay, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Indonesia trên sân Pakansari trong khuôn khổ lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng, có ý nghĩa định đoạt với hai suất đi tiếp vào bán kết.
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Pakansari là sân nhà của CLB Persikabo 1973, mới khánh thành năm 2015 nhưng là một trong những sân bóng lớn nhất Indonesia. Sân thuộc thành phố Bogor, nằm cách thủ đô Jakarta hơn 50 km về phía Nam. Sân có sức chứa 30.000 chỗ ngồi, từng được sử dụng cho những sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực và châu Á.
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Sân bóng này là nơi tổ chức 4 trận cuối cùng của nội dung bóng đá nam Asian Games 2018, trong đó có hai trận thua của Olympic Việt Nam trước Hàn Quốc và UAE. Nhiều cầu thủ Việt Nam hiện tại đã ra sân trong các trận đó như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh...
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Khu ghế ngồi cho ban huấn luyện hai đội của sân Pakansari được bố trí hiện đại, chuyên nghiệp, đúng với tầm cỡ của một sân đấu từng tổ chức trận chung kết Á vận hội.
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Một ngày trước trận, ban tổ chức đã bố trí xong khu vực ghế ngồi cho phóng viên ảnh tác nghiệp. Các vị trí tác nghiệp đều được phủ wifi mạnh.
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Một vị trí ghế VIP vẫn dán bảng tên từ trận đấu hôm 27/7, khi Indonesia thắng Campuchia 5-1 ở sân này.
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Ban tổ chức giải, ban tổ chức địa phương và các lực lượng hỗ trợ tiến hành những công tác khảo sát cuối cùng trước trận.
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Tổ trọng tài tập làm quen sân chiều 2/8. Indonesia hiện có 6 điểm sau 2 trận, còn Việt Nam mới có 4 điểm sau hai trận. Cùng với Singapore, ba đội này đang tranh chấp quyết liệt hai suất vào bán kết.
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Mặt cỏ trên sân Pakansari có chất lượng tương đối tốt. Thời tiết tại Bogor những ngày này tương đối mát mẻ, không có mưa, khá lý tưởng cho trận đấu diễn ra ở thời điểm 20h30.
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Tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất ở Bogor trên chính mặt sân thi đấu Pakansari. Trong khi đó, Indonesia không cần buổi tập này do đã quá quen với mặt cỏ và sân đấu.
Tinh thần bóng đá Việt Nam
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