Hệ miễn dịch 'vỡ trận', người đàn ông 39 tuổi rơi vào cửa tử

Vừa trải qua phẫu thuật tắc ruột, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ phát thủy đậu, nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng nguy kịch.

Thủy đậu bùng phát ngay sau ca mổ tắc ruột khiến bệnh nhân 39 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết gần đây đơn vị liên tiếp tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp người trưởng thành mắc thủy đậu rơi vào tình trạng nguy kịch.

Những cuộc chiến sinh tử

Một trong những ca bệnh điển hình đang được điều trị tích cực là anh S.V.T. (39 tuổi, trú tại Lạng Sơn). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng ổ bụng sau phẫu thuật tắc ruột trên nền bệnh thủy đậu diễn tiến nặng.

Theo hồ sơ bệnh án, anh T. có tiền sử gout mạn tính và từng phẫu thuật viêm ruột thừa từ 20 năm trước. Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, anh xuất hiện tình trạng đau quặn bụng, bí trung đại tiện và được chỉ định phẫu thuật tắc ruột tại tuyến dưới.

Tuy nhiên, ngay sau mổ, các nốt mụn nước đặc trưng của thủy đậu bắt đầu bùng phát vùng bụng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Tình trạng nhiễm trùng không cải thiện, bụng chướng đau, dịch tiêu hóa liên tục thoát ra qua dẫn lưu khiến tiên lượng rất xấu nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại bệnh viện, kết quả cận lâm sàng cho thấy hệ miễn dịch của bệnh nhân bị suy kiệt nghiêm trọng. Chỉ số viêm CRP tăng vọt tới 348 mg/l (cao gấp hơn 70 lần mức bình thường), trong khi Procalcitonin đạt ngưỡng 100 ng/ml và bạch cầu giảm sâu xuống còn 1,94 G/L.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Kỳ, Trung tâm Hồi sức tích cực, chia sẻ đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi bệnh truyền nhiễm bùng phát đồng thời với biến chứng ngoại khoa và nhiễm trùng huyết.

Trên lâm sàng, các nốt thủy đậu phủ khắp cơ thể, có nhiều nốt đã hóa đục kèm theo biểu hiện sốc nhiễm khuẩn và nhiễm trùng ổ bụng nặng. Siêu âm ghi nhận nhiều dịch tự do trong ổ bụng, có ổ dịch kích thước lên tới 36 mm. Việc điều trị đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức tích cực và theo dõi sát sao các tổn thương trong ổ bụng để hỗ trợ các cơ quan đang suy kiệt.

Tương tự là trường hợp của anh L.V.T. (20 tuổi, ở Lào Cai). Do chủ quan không thăm khám sớm, bệnh nhân nhập viện khi virus đã tấn công sâu vào các cơ quan nội tạng, gây suy hô hấp, suy gan cấp trên nền hội chứng thận hư nặng. Tiên lượng dè dặt, quá trình điều trị gặp nhiều thách thức.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sai lầm nguy hiểm

Qua rà soát thực tế điều trị, các bác sĩ nhận định điểm chung của hầu hết ca nặng là bệnh nhân đều chưa từng tiêm vaccine phòng thủy đậu. Việc thiếu đi "lá chắn" miễn dịch này khiến virus Varicella-Zoster dễ dàng tấn công mạnh mẽ, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu hoặc đang sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch.

So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có triệu chứng sốt cao hơn, đau cơ dữ dội và tỷ lệ biến chứng như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết.

"Sự chủ quan còn đến từ những quan niệm sai lầm trong chăm sóc và điều trị tại nhà. Nhiều người bệnh vẫn duy trì thói quen kiêng tắm, kiêng gió cực đoan hoặc tự ý đắp các loại lá cây, sử dụng thuốc chứa corticoid không theo chỉ định", bác sĩ Kỳ nói.

Những hành động này vô tình làm tê liệt hệ miễn dịch, khiến virus nhân bản nhanh hơn và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua các nốt mụn nước bị vỡ, dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, người dân tuyệt đối không được lơ là với các dấu hiệu khởi đầu như sốt, mệt mỏi hay nổi mụn nước trên da. Khi có biểu hiện bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời, thay vì tự điều trị bằng các phương pháp dân gian chưa kiểm chứng.

Bên cạnh việc giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, khô thoáng để tránh nhiễm khuẩn thứ phát, tiêm vaccine vẫn được khẳng định là biện pháp hiệu quả và chủ động nhất để bảo vệ bản thân và gia đình.

"Thủy đậu không đơn thuần là một bệnh ngoài da, đó có thể là khởi đầu của một cuộc chiến sinh tử. Trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, việc nâng cao cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn y khoa chính là cách tốt nhất để bảo toàn sức khỏe và tính mạng trước những biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Huyền nhấn mạnh.