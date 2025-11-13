Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hé lộ siêu tàu sân bay hạt nhân mới nhất của Trung Quốc

  • Thứ năm, 13/11/2025 20:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh mới xuất hiện gần đây cho thấy Trung Quốc đang tiến hành đóng chiếc tàu sân bay thứ tư, được cho là hoạt động bằng năng lượng hạt nhân.

Cận cảnh tàu sân bay Type 004 được cho là đang được đóng tại Đại Liên.

Hình ảnh tàu sân bay mới được cho là Type 004, đang dần thành hình tại xưởng đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nổi bật trên thân tàu là một cấu trúc giống lò phản ứng hạt nhân, dấu hiệu quan trọng cho thấy hệ thống động lực có thể là hạt nhân. Cấu trúc này tương đồng với bố trí trên các siêu tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, làm dấy lên suy đoán Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ tương tự.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là một mô-đun thử nghiệm hoặc một thiết kế phục vụ mục đích khác.

Hình ảnh xuất hiện một tuần sau khi Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đưa vào biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên - tàu Phúc Kiến (Type 003).

Trong đánh giá mới nhất về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Lầu Năm Góc không đề cập rõ ràng đến tàu sân bay hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, nhưng lưu ý rằng "thế hệ tàu sân bay tiếp theo" của Trung Quốc sẽ có sức bền lớn hơn, tăng cường sức mạnh tấn công của nhóm tác chiến tàu sân bay tiềm năng của PLAN khi được triển khai đến các vùng biển xa.

Việc chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc. Công nghệ này giúp tăng tầm hoạt động gần như không giới hạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các hệ thống cảm biến và vũ khí tiên tiến trong tương lai.

Nếu thông tin trên là chính xác, Type 004 sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Pháp vận hành tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

tau san bay hat nhan, Type 004, vu khi quan su anh 1

Hình ảnh mô-đun tàu sân bay tại Đại Liên, trong ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 5/2024.

Hình ảnh vệ tinh trước đó xác nhận công việc đóng tàu sân bay đã được tiến hành tại xưởng Đại Liên trước tháng 5/2024, khi một mô-đun của sàn tàu lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh. Trong mô-đun này có thể thấy các rãnh đường ray máy phóng, cho thấy Type 004 sẽ được trang bị bốn máy phóng, hai ở mũi và hai ở hông tàu.

Thiết kế này tương tự cách bố trí trên các tàu sân bay lớp Nimitz và Ford của Mỹ, đồng thời bổ sung thêm nhiều máy phóng hơn so với tàu Phúc Kiến, vốn chỉ có một máy phóng ở hông. Điều này cho thấy Type 004 có thể sở hữu năng lực triển khai máy bay nhanh hơn và hiệu quả hơn đáng kể so với các tàu sân bay tiền nhiệm của Trung Quốc.

Các nhà phân tích quân sự đánh giá, nếu Trung Quốc xác nhận việc xây dựng tàu sân bay hoạt động bằng năng lượng hạt nhân,thì đây sẽ là bước tiến công nghệ đáng kể đối với Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Siêu tàu sân bay Trung Quốc thách thức sức mạnh Mỹ

Với máy phóng điện từ EMALS và tiêm kích tàng hình J-35, tàu sân bay “Phúc Kiến” đưa hải quân Trung Quốc tiến vào kỷ nguyên công nghệ cao, thách thức ưu thế hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương.

11:11 11/11/2025

Trung Quốc biên chế tàu sân bay mới nhất

Tàu sân bay Phúc Kiến, chiến hạm hiện đại nhất của Trung Quốc, chính thức được biên chế, đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực hải quân và cạnh tranh trên biển.

14:44 7/11/2025

Điểm yếu lớn nhất của tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc

Hai cựu sĩ quan Mỹ nhận định Phúc Kiến - tàu sân bay thứ 3 sắp biên chế của Trung Quốc - có một số bất cập trên sàn đáp, tác động đáng kể tới khả năng chiến đấu của phương tiện.

06:57 29/10/2025

Quỳnh Như/Tiền Phong

Ong Trump day chau gai hinh anh

Ông Trump dạy cháu gái

1 giờ trước 20:10 13/11/2025

0

Ở tuổi 18, Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chuẩn bị có màn ra mắt chuyên nghiệp đầu tiên tại giải golf The Annika.

Ben trong can cu bi an cua Trung Quoc giua sa mac hinh anh

Bên trong căn cứ bí ẩn của Trung Quốc giữa sa mạc

2 giờ trước 19:19 13/11/2025

0

Ẩn mình giữa sa mạc Gobi, căn cứ Lop Nur của Trung Quốc - nơi từng diễn ra vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 1964 - nay trở thành trung tâm tuyệt mật, phát triển vũ khí và công nghệ quân sự tiên tiến.

