iPhone 18 Pro sẽ có màu mới

  • Thứ bảy, 8/11/2025 17:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bên cạnh những nâng cấp về hiệu năng và thiết kế, iPhone 18 Pro có thể sẽ gây chú ý với màu sắc hoàn toàn mới, đánh dấu bước thay đổi trong phong cách của Apple.

3 màu sắc mới có khả năng xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Ảnh: MacRumors.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc, Apple đang thử nghiệm 3 tùy chọn màu sắc mới cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, nhưng cuối cùng có thể chỉ chọn một màu hoàn thiện duy nhất để đưa vào sản xuất.

Thông tin này được chia sẻ bởi tài khoản Instant Digital trên mạng xã hội Weibo, người từng nhiều lần cung cấp rò rỉ chính xác về các sản phẩm của Apple. Theo đó, 3 màu đang được Apple cân nhắc gồm đỏ tía, nâu đất và tím. Tuy nhiên, Instant Digital cho biết công ty chỉ có kế hoạch triển khai một trong ba màu trên cho thế hệ iPhone Pro ra mắt vào năm 2026.

Nguồn tin này từng dự đoán chính xác màu vàng cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus, cũng như dây đeo titanium Milanese Loop cho Apple Watch Ultra 2. Dù vậy, Instant Digital không phải lúc nào cũng đưa ra thông tin hoàn toàn chính xác, nên khả năng các lựa chọn màu cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

Hiện tại, các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đang có 3 màu chủ đạo gồm bạc, cam vũ trụ và xanh dương đậm. Ngoài ra, giới phân tích chưa rõ về việc Apple có kế hoạch tinh chỉnh lại màu sắc cho thế hệ iPhone mới.

Nếu lựa chọn cuối cùng là màu đỏ tía, đây sẽ là lần đầu tiên dòng iPhone Pro xuất hiện với một tông đỏ. Khác với màu đỏ tươi từng được dùng cho các phiên bản tiêu chuẩn, sắc đỏ trên dòng smartphone cao cấp của Táo khuyết dường như đậm và sang trọng hơn, phù hợp với chất liệu titan đặc trưng của dòng Pro.

Trong khi đó, màu tím từng xuất hiện trên iPhone 14 Pro, còn màu nâu là tông màu mà Apple chưa từng sử dụng trên bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây.

Các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, nên còn khá sớm để khẳng định quyết định cuối cùng của Apple về màu sắc. Tuy nhiên, thông tin này cho thấy công ty vẫn đang tìm kiếm cách làm mới thiết kế để tạo điểm nhấn cho dòng sản phẩm cao cấp nhất của mình.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Sắp có cập nhật lớn cho iPhone

Bản cập nhật lớn tiếp theo của iOS 26, phiên bản 26.2 có thể ra mắt bản beta ngay sau khi iOS 26.1 được phát hành rộng rãi.

09:43 6/11/2025

Sắp có máy Mac dùng chip iPhone

Máy Mac giá rẻ sẽ nhắm đến những người dùng chủ yếu duyệt web, làm việc trên tài liệu hoặc chỉnh sửa phương tiện nhẹ, với giá bán dự kiến thấp hơn 1.000 USD.

09:07 5/11/2025

Apple bị tố vô trách nhiệm

Apple và Cảnh sát London đổ lỗi cho nhau về sự gia tăng số vụ trộm iPhone tại London, Anh.

07:25 5/11/2025

Minh Hoàng

Màu mới iPhone 18 Pro Apple iPhone iPhone 18 Pro Apple Màu sắc iOS iPhone Apple Watch

    Doi tac cua Nvidia thang lon hinh anh

    Đối tác của Nvidia thắng lớn

    8 giờ trước 10:25 8/11/2025

    0

    Foxconn ghi nhận doanh thu tháng 10 tăng hơn 11% khi nhu cầu máy chủ phục vụ trí tuệ nhân tạo tiếp tục bùng nổ.

