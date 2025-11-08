iPhone 18 Pro sẽ có màu mới

Bên cạnh những nâng cấp về hiệu năng và thiết kế, iPhone 18 Pro có thể sẽ gây chú ý với màu sắc hoàn toàn mới, đánh dấu bước thay đổi trong phong cách của Apple.

3 màu sắc mới có khả năng xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Ảnh: MacRumors.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc, Apple đang thử nghiệm 3 tùy chọn màu sắc mới cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, nhưng cuối cùng có thể chỉ chọn một màu hoàn thiện duy nhất để đưa vào sản xuất.

Thông tin này được chia sẻ bởi tài khoản Instant Digital trên mạng xã hội Weibo, người từng nhiều lần cung cấp rò rỉ chính xác về các sản phẩm của Apple. Theo đó, 3 màu đang được Apple cân nhắc gồm đỏ tía, nâu đất và tím. Tuy nhiên, Instant Digital cho biết công ty chỉ có kế hoạch triển khai một trong ba màu trên cho thế hệ iPhone Pro ra mắt vào năm 2026.

Nguồn tin này từng dự đoán chính xác màu vàng cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus, cũng như dây đeo titanium Milanese Loop cho Apple Watch Ultra 2. Dù vậy, Instant Digital không phải lúc nào cũng đưa ra thông tin hoàn toàn chính xác, nên khả năng các lựa chọn màu cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

Hiện tại, các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đang có 3 màu chủ đạo gồm bạc, cam vũ trụ và xanh dương đậm. Ngoài ra, giới phân tích chưa rõ về việc Apple có kế hoạch tinh chỉnh lại màu sắc cho thế hệ iPhone mới.

Nếu lựa chọn cuối cùng là màu đỏ tía, đây sẽ là lần đầu tiên dòng iPhone Pro xuất hiện với một tông đỏ. Khác với màu đỏ tươi từng được dùng cho các phiên bản tiêu chuẩn, sắc đỏ trên dòng smartphone cao cấp của Táo khuyết dường như đậm và sang trọng hơn, phù hợp với chất liệu titan đặc trưng của dòng Pro.

Trong khi đó, màu tím từng xuất hiện trên iPhone 14 Pro, còn màu nâu là tông màu mà Apple chưa từng sử dụng trên bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây.

Các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, nên còn khá sớm để khẳng định quyết định cuối cùng của Apple về màu sắc. Tuy nhiên, thông tin này cho thấy công ty vẫn đang tìm kiếm cách làm mới thiết kế để tạo điểm nhấn cho dòng sản phẩm cao cấp nhất của mình.