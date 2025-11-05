Apple bị tố vô trách nhiệm

Apple và Cảnh sát London đổ lỗi cho nhau về sự gia tăng số vụ trộm iPhone tại London, Anh.

Apple đang bị tố vô trách nghiệm khi không hợp tác với cảnh sát Anh về những vụ trộm iPhone. Ảnh: Kaspersky.

Apple và Sở Cảnh sát London (Met Police) đang tiếp tục tranh cãi gay gắt, đổ lỗi cho nhau về việc không kiểm soát được số vụ trộm cắp iPhone gia tăng tại thủ đô nước Anh.

Mặc dù Met Police đã ghi nhận một số thành công trong việc chống trộm, bao gồm việc sử dụng tính năng Tìm (Find My) để triệt phá một đường dây trộm cắp điện thoại thông minh quy mô lớn gần đây, lực lượng này vẫn không ngừng chỉ trích thái độ thiếu hợp tác từ Apple.

Dẫn lời tờ The Telegraph, Met Police khẳng định Apple có toàn quyền truy cập vào Sổ đăng ký Điện thoại Di động Quốc gia (NMPR), một cơ sở dữ liệu quan trọng về các thiết bị bị đánh cắp. Tuy nhiên, họ cáo buộc rằng Apple sử dụng quyền truy cập này hàng ngày nhưng không đúng mục đích ngăn chặn trộm cắp.

"Apple đã có quyền truy cập NMPR và sử dụng nó hàng ngày để kiểm tra trạng thái mạng của các thiết bị trao đổi, nhưng họ không kiểm tra tình trạng bị đánh cắp hoặc thực hiện hành động cần thiết”, Met Police báo cáo với chính phủ Anh.

Tính năng Tìm (Find My) đã chứng minh hiệu quả trong việc theo dõi iPhone bị trộm trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: AppleInsider.

Báo cáo thừa nhận có chi tiết chưa nhất quán - khi đồng thời cho rằng Apple không giám sát NMPR đối với các thiết bị trao đổi - nhưng khẳng định cốt lõi vẫn là Apple đang phớt lờ nghiêm trọng vấn đề trộm cắp. Theo thống kê, hơn 80.000 điện thoại đã bị đánh cắp ở London trong năm 2024, dù số lượng iPhone cụ thể vẫn chưa được công bố.

Trước đó, Apple từng "đáp trả" bằng cách yêu cầu Met Police tập trung vào "công tác trị an truyền thống" và trực tiếp bắt giữ tội phạm.

"Tôi muốn đảm bảo rằng Met Police tiếp tục thực hiện công tác trị an truyền thống. Điều đó có nghĩa là gửi yêu cầu cho chúng tôi về các thiết bị bị đánh cắp và Apple sẽ phản hồi. Chúng tôi không thấy điều đó xảy ra”, Gary Davis của Apple phát biểu vào tháng 6/2025.

Trước những cáo buộc gay gắt gần đây, Apple đã lên tiếng nhấn mạnh các tính năng bảo mật hiện có như Bảo vệ Thiết bị Bị Đánh cắp (Stolen Device Protection). Tuy nhiên, công ty cũng tiết lộ đang xem xét việc chặn một chiếc iPhone thông qua mã định danh IMEI ngay khi thiết bị được đăng ký là bị đánh cắp.

Apple đưa ra cảnh báo rằng, biện pháp này vẫn tiềm ẩn rủi ro lạm dụng do các cá nhân có thể khai báo giả mạo là người dùng.

Met Police London cũng bổ sung, họ nhận thấy sự gia tăng mối liên hệ giữa trộm cắp điện thoại thông minh với các loại hình tội phạm nghiêm trọng hơn, bao gồm tội phạm dao kéo, ma túy và các băng nhóm bóc lột trẻ em.

Cuộc tranh cãi giữa Met Police và Apple là vấn đề kéo dài dai dẳng. Hồi năm 2023, Thị trưởng London từng yêu cầu cả Apple và Google đưa ra các biện pháp bảo mật cụ thể - dù thực tế, cả hai tập đoàn này đã áp dụng các biện pháp đó từ nhiều năm trước.