Sắp có máy Mac dùng chip iPhone

Máy Mac giá rẻ sẽ nhắm đến những người dùng chủ yếu duyệt web, làm việc trên tài liệu hoặc chỉnh sửa phương tiện nhẹ, với giá bán dự kiến thấp hơn 1.000 USD.

Phiên bản máy Mac có giá bán dưới 1.000 USD sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2026. Ảnh: Unsplash.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple đang chuẩn bị gia nhập thị trường laptop giá rẻ nhằm mục đích cạnh tranh với Chromebooks và PC Windows bằng một phiên bản máy Mac có mức giá phù hợp hơn.

Cụ thể, thiết bị mới, có tên mã J700, nhắm đến những người dùng chủ yếu duyệt web, làm việc trên tài liệu hoặc chỉnh sửa phương tiện nhẹ. Dự kiến phiên bản máy Mac này có giá bán dưới 1.000 USD .

Gurman tiết lộ máy Mac giá rẻ sẽ bộ vi xử lý như iPhone và màn hình LCD cấp thấp hơn. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple sử dụng bộ vi xử lý dòng A trong một máy Mac, thay vì chip M-series được thiết kế riêng cho máy tính.

Dù có hiệu năng kém hơn, các thử nghiệm nội bộ đã chỉ ra rằng chip cho iPhone vẫn có thể hoạt động tốt. Thậm chí, Gurman cho biết thêm, chip dòng A có hiệu suất cao hơn chip M1 được tối ưu hóa cho Mac được sử dụng trong những phiên bản cách đây vài năm.

Ngoài giá rẻ, phiên bản máy Mac này sẽ có thời lượng pin và tính linh hoạt cao hơn, đi kèm với hệ điều hành macOS. Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Apple có kế hoạch ra mắt phiên bản máy Mac giá rẻ này vào nửa đầu năm 2026.

Theo IDC, Apple chiếm khoảng 9% thị trường máy tính toàn cầu trong quý III, xếp thứ 4 sau Lenovo, HP và Dell. Một phiên bản máy Mac rẻ hơn, vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế của Apple và hoạt động trơn tru với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái có thể thúc đẩy một làn sóng người dùng mới, đặc biệt là ở Mỹ, nơi iPhone thống trị.