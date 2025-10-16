Nâng cấp mới trên iPhone 18 Pro Max

Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về iPhone 18 Pro Max hé lộ chip A20 mạnh hơn, thay đổi khẩu độ camera và thiết kế màn hình gọn gàng hơn dự kiến ra mắt năm 2026.

Camera trước trên iPhone 18 Pro Max sẽ được thu nhỏ. Ảnh: MacWorld.

Dù còn gần một năm nữa mới đến thời điểm ra mắt, những thông tin rò rỉ đầu tiên về iPhone 18 Pro Max đã bắt đầu xuất hiện, hé lộ loạt nâng cấp lớn về chip, camera và thiết kế.

Theo các nguồn tin, dòng iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ được Apple giới thiệu vào tháng 9/2026, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể ra mắt muộn hơn, dự kiến vào mùa xuân 2027. Sau khi iPhone 17 Pro Max được làm mới thiết kế, Apple có thể tiếp tục đẩy mạnh cải tiến về mặt ngoại hình thiết bị trên thế hệ kế tiếp.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. So với chip A19 trang bị cho iPhone 17, A20 được đồn đoán mang lại tốc độ cao hơn 15% và tiết kiệm điện tới 30%. Nhờ đó, thiết bị hứa hẹn hoạt động mát mẻ và có thời lượng pin lâu hơn.

Bên cạnh đó, một số tin đồn cho biết Apple đang phát triển modem 5G C2, thế hệ kế nhiệm của modem C1 trên iPhone 16, nhằm giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Modem mới dự kiến cải thiện tốc độ kết nối, độ ổn định mạng và mức tiêu thụ năng lượng.

Một thay đổi khác có thể xuất hiện là việc loại bỏ nút điều khiển máy ảnh, vốn được giới thiệu trên iPhone 16. Theo các báo cáo, tính năng này không thu hút nhiều người dùng và không tương xứng với chi phí sản xuất.

Về hiển thị, iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng màn hình LTPO+ thế hệ mới, mang đến trải nghiệm cuộn mượt mà và tiết kiệm pin tốt hơn. Một số nguồn tin còn cho rằng Táo khuyết có thể giới thiệu mặt lưng trong suốt một phần, để lộ khung kim loại và hệ thống làm mát buồng hơi, tạo điểm nhấn thẩm mỹ mang phong cách tương lai.

Đáng chú ý, nhà sản xuất iPhone có thể loại bỏ hoàn toàn phần Dynamic Island, thay bằng thiết kế khoét lỗ nhỏ hơn hoặc Face ID đặt dưới màn hình. Nhà phân tích Ross Young dự đoán tính năng này sẽ được hiện thực hóa vào năm 2026, giúp màn hình trông liền mạch và tối ưu không gian hiển thị.

Cuối cùng, iPhone 18 Pro có thể được trang bị ống kính với khẩu độ thay đổi, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh tốt hơn. Đây là một bước tiến lớn cho nhiếp ảnh trên thiết bị di động.

Nếu các thông tin rò rỉ này chính xác, iPhone 18 Pro Max hứa hẹn là bản nâng cấp toàn diện, tập trung vào hiệu năng, khả năng chụp ảnh linh hoạt và trải nghiệm thiết kế cao cấp hơn.