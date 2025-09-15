Rò rỉ thất vọng về iPhone 18

Nguồn tin tiết lộ iPhone 18 sẽ có phần khuyết Dynamic Island nhỏ hơn, nhưng đồng thời khẳng định sẽ không di chuyển Face ID xuống dưới màn hình.

iPhone 18 sẽ có phần khuyết Dynamic Island thu nhỏ , nhưng sẽ không di chuyển Face ID xuống dưới màn hình. Ảnh: AppleInsider.

Trên Weibo, tài khoản Instant Digital tiết lộ Apple đang có kế hoạch cho "phần khuyết thu nhỏ" cho iPhone 18. Điều này có thể ám chỉ đến việc phần khuyết Dynamic Island sẽ chiếm ít không gian hơn ở phía trên màn hình với mẫu iPhone ra mắt trong năm 2026.

Lý do cho sự thu nhỏ này, theo Instant Digital, là do những thay đổi trong các thành phần ở phần camera trước. Mặc dù điều này có thể được thực hiện bằng cách tạo ra một phiên bản Face ID dưới màn hình, leaker nói thêm rằng thiết kế này sẽ không xảy ra trên iPhone 18.

Đưa Face ID xuống dưới màn hình là bước cần thiết để một chiếc iPhone với phần màn hình tràn viền hoàn toàn, không còn phần khuyết chứa cụm camera trước và các cảm biến.

Bằng cách đặt camera và các cảm biến của hệ thống TrueDepth dưới bề mặt màn hình, điều này sẽ cho phép một thiế bị có màn hình đẹp và hoàn toàn không có phần khuyết. Tuy nhiên, đây là một thách thức về mặt kỹ thuật vì các cảm biến khác nhau phải hoạt động phía sau điểm ảnh.

Điều này cũng trùng hợp với những tin đồn trước đó. Nhà phân tích của Counterpoint Research cũng dự đoán phải đến năm 2028, Apple mới có thể đưa tất cả thành phần Face ID xuống dưới màn hình. Điều này khiến thiết bị chỉ còn phần camera selfie dưới dạng "đục lỗ" ở góc trên bên trái của màn hình.

Trong khi đó, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Táo khuyết đã chuẩn bị một mẫu iPhone Pro "táo bạo" cho kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone vào năm 2027 khi đang phát triển một thiết kế sử dụng nhiều kính hơn, ám chỉ trực tiếp đến màn hình.