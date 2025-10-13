Thông tin đầu tiên về iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro dự kiến có nhiều nâng cấp mạnh mẽ với phần khuyết Dynamic Island nhỏ hơn, mặt kính trong suốt hay con chip A20 Pro tiến trình 2 nm.

iPhone 18 Pro dự kiến sẽ có phần khuyết Dynamic Island nhỏ hơn, đi kèm chip A20 Pro. Ảnh: MacRumors.

Dù iPhone 17 chỉ vừa ra mắt, những tin đồn về nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18 Pro và Pro Max đã bị rò rỉ.

Trên Weibo, tài khoản Instant Digital tiết lộ Apple đang có kế hoạch cho "phần khuyết thu nhỏ" cho iPhone 18. Điều này có thể ám chỉ đến việc phần khuyết Dynamic Island sẽ chiếm ít không gian hơn ở phía trên màn hình với mẫu iPhone ra mắt trong năm 2026.

Theo QQ, xét theo lộ trình công nghệ iPhone của Apple, phần Dynamic Island nhỏ hơn là bước chuẩn bị cho phiên bản kỷ niệm 20 năm sẽ có màn hình hoàn thiện và không có phần khuyết.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn sẽ có màn hình 6,3 inch và 6,9 inch, và cách bố trí ống kính vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở phần mặt kính ghép của iPhone 18 Pro hiện tại có thiết kế trong suốt, và cho cảm giác hơi mờ.

Trong khi đó, theo chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, camera chính 48 MP ở mặt sau của iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ được trang bị khẩu độ thay đổi.

Thay đổi này giúp người dùng có thể cài đặt lượng ánh sáng đi vào ống kính tới cảm biến, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn.

Một nâng cấp đáng chú ý được QQ xác nhận là iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ dùng chip A20 Pro có tiến trình 2 nm, giúp tăng khả năng phản hồi tổng thể.

Đồng thời, bộ đôi flagship này sẽ loại bỏ chip băng tần Qualcomm và thay vào đó sử dụng modem C2 thế hệ mới của Apple.