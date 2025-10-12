Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone Air và Galaxy S25 Edge, máy nào pin tốt hơn?

  • Chủ nhật, 12/10/2025 07:30 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Kết quả cho thấy các dòng điện thoại siêu mỏng cao cấp nhất có thời lượng pin không quá chênh lệch nhau, hao pin nhiều hay ít tùy tác vụ.

Thời lượng pin của iPhone 17 Air ở mức khá. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngay từ khi ra mắt, độ bền và thời lượng pin là hai yếu tố quan trọng khiến khách hàng cân nhắc khi mua iPhone Air. Người dùng đã có thể kiểm chứng khả năng chịu áp lực ổn khi làm rơi hoặc qua các thí nghiệm từ nhãn hàng.

Trong một thử nghiệm của Bgr, với độ mỏng chỉ 5,65 mm, mặt kính có thể vỡ nếu rơi bất cẩn, nhưng chiếc điện thoại không bị cong. Về thời lượng pin, người dùng có thể sử dụng cả ngày không cần sạc.

Tuy ở mức ổn, thời lượng pin của iPhone Air vẫn không thể so sánh với iPhone 17 hay 17 Pro Max có thiết kế dày và khu chứa pin to hơn. Vì iPhone Air là dòng smartphone đặc biệt, ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ.

Do đó, kênh YouTube PhoneBuff đã so sánh với các dòng điện thoại mỏng tương tự, bao gồm Samsung Galaxy S25 Edge. Trước đó, kênh này từng chứng minh iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro XL dù kích thước tương đương.

Galaxy S25 Edge dày hơn một chút, với độ mỏng 5,8 mm. Màn hình Samsung có kích thước 6,7 inch, so với 6,5 inch của iPhone Air. Nhờ đó, Galaxy S25 Edge có kích thước tổng thể lớn hơn, đủ để tích hợp thêm camera phụ và loa stereo bên trong. Ngoài ra, dòng điện thoại cũng sở hữu viên pin dung lượng cao hơn (3.900 mAh) so với 3.149 mAh trên iPhone Air.

Phonebuff đã dùng một chuỗi bài kiểm tra được lập trình sẵn. Bài kiểm tra sử dụng một cánh tay robot điều khiển điện thoại thay vì con người, để đảm bảo tính khách quan. Mỗi thiết bị được cho chạy cùng một ứng dụng trong vòng một giờ, lần lượt trải qua các tác vụ như: gọi điện, nhắn tin, gửi email, lướt web, Instagram, xem YouTube, chơi game, dùng GPS để dẫn đường, nghe nhạc qua Spotify, và chụp ảnh bằng Snapchat.

Với thông số kỹ thuật cao hơn đáng kể, không bất ngờ khi Galaxy S25 Edge giành chiến thắng. Tuy nhiên, thời gian cách biệt chỉ một phút. Cụ thể, Galaxy S25 Edge hoạt động được 25 giờ 59 phút, còn iPhone Air tắt nguồn chỉ một phút trước đó. Bài kiểm tra cũng gồm 16 giờ ở chế độ chờ, nhằm đánh giá khả năng tiết kiệm năng lượng của từng thiết bị khi không sử dụng.

Trong thời gian thực hiện, Galaxy S25 Edge luôn dẫn trước iPhone Air trong phần lớn giai đoạn của bài kiểm tra, với mức pin còn lại cao hơn sau mỗi tác vụ. Sản phẩm của Samsung cũng tiết kiệm năng lượng hơn trong chế độ chờ. Điều thú vị là iPhone Air đã bắt kịp ở các phần thử yêu cầu hoạt động phần cứng nặng, bao gồm chơi game và chụp ảnh bằng Snapchat.

Bài so sánh trực tiếp này cho thấy rằng những mẫu smartphone siêu mỏng cao cấp nhất hiện nay đều có thời lượng pin tương đương nhau. Người dùng không quá trung thành với thương hiệu hay hệ điều hành có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn thay đổi nhà cung cấp. Song, thị trường điện thoại siêu mỏng cao cấp hiện gần như chỉ có hai lựa chọn này.

Nhật Tường

