Tin mừng về iPhone gập

Cơ chế bản lề của iPhone Fold có thể sẽ giúp Apple tiết kiệm được một khoản đáng kể khi sản xuất thiết bị gập này, qua đó tăng sản lượng hoặc giảm chi phí sản xuất.

iPhone Fold mới được kỳ vọng sẽ là cú hích cho iPhone 18 series. Ảnh: AppleInsider.

iPhone Fold được kỳ vọng nhiều ở màn hình gập lại, và do đó, cơ chế bản lề sẽ đóng vai trò then chốt. Bên cạnh việc xử lý khả năng uốn dẻo giữa trạng thái mở và đóng, phần bản lề này cũng cần được chế tạo chắc chắn và hoạt động hoàn hảo.

Điều này đã khiến nhiều tin đồn cho rằng phần bản lề trên iPhone Fold sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức để hoàn thiện, và điều đó thường đồng nghĩa với chi phí sản xuất cao. Tuy nhiên, trong một ghi chú được nhà phân tích Ming-Chi Kuo chia sẻ ngày 12/10, chi phí này có thể không đắt đỏ như thị trường dự đoán.

Theo Kuo, khi bản lề đi vào sản xuất hàng loạt, chi phí sản xuất trung bình cho mỗi chiếc sẽ vào khoảng 70- 80 USD .

Chuyên gia phân tích này cũng tin rằng chi phí trên mỗi đơn vị này sẽ giảm đáng kể so với kỳ vọng hiện tại của thị trường là 100- 120 USD , hoặc thậm chí cao hơn. Mức giảm này có thể giúp Apple tiết kiệm tới 40 USD cho mỗi thiết bị được sản xuất.

Bên cạnh đó, việc sản xuất bản lề sẽ thuộc về hai công ty. Trong đó Foxconn, một thành viên lâu năm trong chuỗi cung ứng của Apple, sẽ hợp tác với Shin Zu Shing trong một liên doanh để sản xuất bản lề.

Kuo tiết lộ liên doanh này đã thành công trong việc đảm bảo một phần đáng kể các đơn đặt hàng bản lề từ Apple, chiếm khoảng 65% tổng số đơn hàng. Phần còn lại đang được Amphenol đảm nhận.

Tùy thuộc vào sự thành công của mẫu máy, một nhà sản xuất thứ ba có thể tham gia vào chuỗi cung ứng. Luxshare được cho là một bổ sung tiềm năng vào danh sách, nhưng Kuo cho rằng thời điểm có lẽ phải sau năm 2027.

Sự quan tâm của Luxshare có thể là một dấu hiệu tốt hơn nữa cho Táo khuyết. Sự cạnh tranh có thể giúp đẩy chi phí bản lề giảm xuống thêm, làm tăng lợi nhuận cho Apple bằng cách cắt giảm chi phí sản xuất.

Trước đó, trong một lưu ý gửi khách hàng, nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan cho rằng Apple có thể ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên vào tháng 9/2026, tương đồng với các thông tin rò rỉ.

“Trọng tâm của các nhà đầu tư chuyển sang đợt ra mắt vào mùa Thu năm 2026, khi Apple dự kiến công bố chiếc iPhone gập đầu tiên, như một phần của dòng iPhone 18 vào tháng 9/2026”, Chatterjee dự đoán.