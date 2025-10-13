Chiếc smartphone 'trong mơ' của YouTuber công nghệ hàng đầu

Nothing hợp tác với YouTuber MrWhoseTheBoss để tạo ra “chiếc điện thoại trong mơ” giá 1.800 USD, hội tụ thiết kế cao cấp và những tính năng đang dần biến mất.

Chiếc điện thoại mà Arun Maini muốn tạo ra sở hữu phần lớn tính năng của flagship. Ảnh: Nothing.

YouTuber công nghệ nổi tiếng Arun Maini, hay còn được biết đến với biệt danh MrWhoseTheBoss vừa hợp tác cùng Nothing để tạo ra phiên bản “điện thoại Android trong mơ” của riêng mình.

Dù chỉ là một dự án ý tưởng, chiếc máy ý tưởng này nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng công nghệ, khi Nothing đăng tải đoạn video mô phỏng kèm bản chi phí sản xuất chi tiết.

Theo bài đăng, Nothing chế giễu việc thiết kế chiếc điện thoại flagship hoàn hảo mà Maini mong muốn, một sản phẩm hội tụ sức mạnh phần cứng, thiết kế cao cấp và những tính năng tưởng chừng đã bị các ông lớn smartphone bỏ quên. Trong tưởng tượng của Maini, điện thoại lý tưởng phải được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi cùng màn hình OLED và viên pin 5.000 mAh.

Thiết bị cũng hỗ trợ sạc từ tính chuẩn Qi2 MPP, cho phép gắn kết các phụ kiện một cách tiện lợi. Nothing không tiết lộ cụ thể dung lượng RAM hay bộ nhớ, nhưng chắc chắn đây là những thông số ở mức cao, phù hợp với một mẫu máy cao cấp có giá tới 1.800 USD .

Điểm khiến cộng đồng chú ý nhất nằm ở hệ thống camera. Maini mong muốn có cụm 4 camera tương tự Xiaomi 15 Ultra, bao gồm ống kính chính, góc siêu rộng, tele và selfie. Tuy nhiên, Nothing lại bổ sung yếu tố bất ngờ khi kết hợp cảm biến từ Nothing Phone 3a Pro cho camera chính, góc siêu rộng và selfie, đồng thời giữ lại camera tele tiềm vọng 10x.

Việc lựa chọn camera 8 MP từ một thiết bị không thuộc phân khúc cao cấp khiến người xem vừa tò mò vừa bật cười, bởi rõ ràng đây không phải là cấu hình “trong mơ” theo nghĩa truyền thống. Nhiều người cho rằng đây là cách Nothing cố tình châm biếm những mong đợi quá lý tưởng về một chiếc điện thoại.

Về thiết kế, Maini hướng đến phong cách kết hợp giữa sự tinh tế và độ bền. Anh chọn khung titan, mặt trước và sau phủ kính sapphire, vật liệu có khả năng chống trầy xước cực cao nhưng cũng dễ vỡ nếu rơi. Cụm camera được bố trí theo kiểu thanh ngang giống Pixel 6, trong khi tổng thể thân máy gợi nhớ đến thiết kế Turing Phone từng gây ấn tượng với vẻ ngoài độc đáo.

Xét đến phần cứng, Maini cũng muốn điện thoại của mình tập trung vào trải nghiệm người dùng. Anh cho rằng một chiếc máy lý tưởng phải có cổng tai nghe 3,5 mm, khe cắm thẻ nhớ microSD và loa stereo, những tính năng dần biến mất trên các flagship hiện nay. Đặc biệt, anh đề xuất Nothing nên cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ, điều hiếm thấy trong ngành công nghệ.

Nothing cho biết tổng chi phí linh kiện (BoM) của mẫu máy này là 1.163 USD , chưa tính chi phí sản xuất, quảng cáo hay lợi nhuận. Nếu tính toàn bộ chi phí nghiên cứu, phát triển, tinh chỉnh camera và dịch vụ hậu mãi, hãng ước tính dự án sẽ ngốn hơn 26 triệu USD .

Dù chỉ là một bài thử mang tính giải trí, “chiếc điện thoại trong mơ” của MrWhoseTheBoss phản ánh mong muốn chung của nhiều người dùng về một thiết bị mạnh mẽ, bền bỉ và chú trọng trải nghiệm thực tế.