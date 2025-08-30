iPhone 17 sắp phá kỷ lục

iPhone 17 được dự đoán giữ vị trí flagship của Apple lên tới 18 tháng, phá kỷ lục mà iPhone 4 từng thiết lập cách đây 15 năm.

iPhone 17 có thể giữ lập kỷ lục mới. Ảnh: 9to5Mac.

Trong lịch sử phát triển của iPhone, chưa có mẫu máy nào giữ vai trò máy cao cấp bản tiêu chuẩn lâu hơn iPhone 4. Ra mắt vào tháng 6/2010, chiếc smartphone này duy trì vị thế điện thoại đầu bảng của Apple đến tận tháng 10/2011. Sự kéo dài bất thường này đến từ việc Apple chuyển lịch ra mắt iPhone từ mùa hè sang mùa thu, khiến iPhone 4 tồn tại gần 16 tháng trước khi bị thay thế.

Khoảng thời gian này từng gây không ít thất vọng cho những người chờ đợi iPhone 5. Khi đó, Apple chỉ giới thiệu iPhone 4S với ngoại hình gần như giống hệt iPhone 4, nhưng sở hữu nhiều cải tiến đáng giá. Đặc biệt, iPhone 4 còn trải qua nhiều mốc phát hành khác nhau, từ việc AT&T phân phối độc quyền, Verizon gia nhập sau nửa năm cho đến phiên bản màu trắng bị trì hoãn gần một năm.

Tất cả đã góp phần giúp mẫu điện thoại này thiết lập kỷ lục mà đến nay chưa mẫu iPhone cao cấp nào vượt qua.

Trường hợp gần nhất là iPhone 11 Pro, duy trì vị trí trong 13 tháng do iPhone 12 bị hoãn phát hành trong đại dịch. Một số dòng như iPhone SE hay iPhone SE 2 có khoảng cách ra mắt lên đến hơn 4 năm, nhưng vì không thuộc phân khúc cao cấp nên không được tính trong danh sách này.

Giờ đây, iPhone 17 đang chuẩn bị vượt qua cột mốc lịch sử ấy. Theo các báo cáo mới nhất, iPhone 18 sẽ không xuất hiện cho đến mùa xuân 2027. Điều đó đồng nghĩa iPhone 17 có thể giữ vị trí mẫu máy chủ lực trong khoảng 18 tháng, vượt qua kỷ lục 15 tháng của iPhone 4 để trở thành iPhone tiêu chuẩn có vòng đời dài nhất.

Bối cảnh hiện tại khác xa so với 15 năm trước. iPhone 17 sẽ không đơn độc trên thị trường, bởi Apple vẫn duy trì các phiên bản Pro ra mắt hàng năm, đồng thời chuẩn bị giới thiệu thêm dòng Air cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Thiết bị gập được kỳ vọng là thay đổi phần cứng lớn nhất trong lịch sử iPhone. Dù vậy, iPhone 17 vẫn sẽ ghi dấu với cột mốc tồn tại lâu nhất trước khi thế hệ kế tiếp xuất hiện.

Apple đã xác nhận sự kiện ra mắt iPhone 17 sẽ diễn ra vào ngày 9/9 tới (rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam), đồng thời công bố Apple Watch Series 11 và Watch Ultra 3. Sự kiện này sẽ chính thức mở ra chu kỳ mới, khởi động quãng thời gian có thể phá kỷ lục kéo dài 15 năm qua.