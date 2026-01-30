Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HDBank lần đầu lãi trên 20.000 tỷ một năm

  • Thứ sáu, 30/1/2026 18:53 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trong quý IV/2025, HDBank báo lãi tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước, kéo tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm 2025 của nhà băng vượt 20.000 tỷ đồng.

Tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank. Ảnh: HDB.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (HoSE: HDB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2025 với kết quả kinh doanh cao kỷ lục.

Cụ thể, trong quý IV/2025, ngân hàng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 9.756 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng hoạt động ngoài lãi đều duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, trong đó lãi thuần từ dịch vụ đạt 874 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối mang về 317 tỷ đồng.

Đáng chú ý, điểm sáng đến từ khoản lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư khi tăng hơn 6 lần, lên 848 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 5 lần, đạt 372 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng hơn 3 lần, mang về 159 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí hoạt động của HDBank chỉ tăng nhẹ lên 3.820 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 1.991 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

Kết quả là lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của HDBank đạt 6.519 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.220 tỷ đồng, tăng 61%.

HDBANK LÃI TRÊN 20.000 TỶ ĐỒNG NĂM 2025
Nguồn: BCTC HDBank.
Nhãn20152016201720182019202020212022202320242025
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 78811482417400550185818807010268130171673021322

Lũy kế cả năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 21.322 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 17.052 tỷ đồng (+29%). Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên ngân hàng liên quan nữ tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam thu về khoản lợi nhuận trên 20.000 tỷ.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của HDBank đạt trên 931.100 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 539.069 tỷ đồng, tăng 23%. Tuy nhiên, nợ xấu cũng tăng gần 56%, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ lên 2,44%.

Ở chiều ngược lại, huy động vốn ngân hàng đạt trên 560.700 tỷ đồng, tăng 28%.

Về nhân sự, số lượng nhân viên bình quân năm 2025 của HDBank đạt 18.403 người, tăng nhẹ so với năm trước. Thu nhập bình quân cho mỗi nhân viên ngân hàng năm vừa qua vào khoảng 30 triệu đồng/người/tháng.

Hồng Nhung

