Hào quang vẫn thuộc về BTS bất chấp Kpop thay đổi

Sau gần 4 năm tạm dừng hoạt động nhóm để thực hiện nghĩa vụ quân sự và theo đuổi các dự án solo, 7 thành viên BTS chính thức tái hợp với album “Arirang” và khẳng định hào quang rực rỡ vẫn thuộc về họ.

Trước khi dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS là nghệ sĩ Kpop thành công nhất mọi thời đại với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nhóm công phá bảng xếp hạng Billboard với loạt hit Dynamite, Butter, Permission to dance. Các kỷ lục về doanh số album tại Hàn Quốc cũng do nhóm nắm giữ. Hình ảnh về làn sóng thần tượng cũng gắn liền với thương hiệu của nhóm. Việc gián đoạn hoạt động khi đang ở trên đỉnh cao là một sự nuối tiếc.

Trong thời gian gần 4 năm, vị thế của Kpop đã tiếp tục được nâng cao với những bản hit khuấy đảo mạng xã hội như Cupid, Magnetic. Newjeans, Le Sserafim cũng là những nhóm gia tăng được độ nhận diện của Kpop với thị trường US-UK. Đặc biệt, sự xuất hiện của Kpop Demon Hunters cùng bản hit Golden vào năm 2025 đã đưa Hallyu vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo nên làn sóng mạnh mẽ chưa từng có trên khắp thế giới, người người bật Golden, nhà nhà xem Kpop Demon Hunters. Thậm chí, Golden còn làm được điều mà cả BTS và Blackpink vẫn chưa thực hiện được, đó là chạm tay vào một giải thưởng danh giá trên đất Mỹ - Oscar cho hạng mục nhạc phim xuất sắc.

Dừng hoạt động nhóm 4 năm, BTS đã chính thức trở lại với album phòng thu Arirang gây bùng nổ.

Vị thế của BTS đang có phần bị thách thức. Mặc dù các sản phẩm solo của Jung Kook hay Jimin vẫn có những thành tích nổi trội, nhưng thẳng thắn mà nói thì chúng chưa đạt được mức độ lan tỏa đại chúng mạnh mẽ, mà phần lớn vẫn đến từ sự ủng hộ cuồng nhiệt của lực lượng người hâm mộ khổng lồ. Sự trở lại của cả nhóm lần này sẽ là câu trả lời rõ ràng cho việc nhóm có giữ được hào quang trước đây không. Và Arirang là lời hồi đáp không thể nào chắc chắn và vững vàng hơn được nữa.

Tìm về những giá trị cốt lõi

Ngay từ tên gọi của album, BTS đã cho thấy họ là một nhóm nhạc luôn lấy cảm hứng và đào sâu vào những âm thanh truyền thống. Arirang là tên của bản nhạc dân ca nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, thậm chí danh tiếng của bài hát còn vượt ra khỏi biên giới của đất nước. Đây cũng là bài hát đầu tiên được một người đàn ông Hàn Quốc ghi âm cùng với một nhà dân tộc học người Mỹ vào năm 1896. Sự trường tồn và sức lan tỏa mạnh mẽ của bản Arirang là một trong những niềm tự hào của người Hàn Quốc, và là một biểu tượng văn hóa lớn trong suốt nhiều thế hệ.

Ngay trong bài hát mở đầu album Body to Body, phần sample của bản dân ca Arirang cùng bộ gõ truyền thống Hàn Quốc được đưa vào một cách đầy hào hùng trên nền những âm thanh hiphop mạnh mẽ đã lâu rồi chưa được thấy đến từ BTS. Ca khúc là một sự pha trộn 2 trong số những nguồn cảm hứng lớn nhất của nhóm, và một lời khẳng định sau gần 4 năm không hoạt động, nhóm vẫn đang ở đây, không thay đổi so với những ngày đầu.

BTS tái hiện lại những âm thanh là cội nguồn cảm hứng cho nhóm từ những ngày đầu tiên hoạt động trong nửa đầu của Arirang.

Liên tục 4 ca khúc sau bao gồm Hooligan, Aliens, FYA, 2.0 đều mang đậm chất hiphop mạnh mẽ - những âm thanh đã làm nên thương hiệu của BTS thuở mới ra mắt. Khác biệt nhất chắc hẳn phải kể đến Hooligan khi kết hợp sample những tiếng kim loại sắc bén và tiếng đàn dây mang đậm màu old school. Aliens lại được nhúng chìm trong tiếng bass quen thuộc của Mike WiLL Made-It, và cũng là ca khúc mang dấu ấn 808 nặng đô nhất của cả album. FYA được chủ đích trở thành một bản hiphop club banger khi được kết hợp với chất liệu Jersey Club thời thượng, cùng phần vocal được xử lý dày đặc điện tử. 2.0 tiếp tục được xử lý bởi producer kỳ cựu Mike WiLL Made-It và mang âm thanh trap rất dày, nối dài chất hiphop cho album.

Với những phần phối khí như vậy, nửa đầu của Arirang là màn trình diễn ấn tượng của các rapper trong BTS. Lần lượt RM, Suga cùng J-hope mang tới những verse bùng cháy, đầy sáng tạo. RM vẫn sở hữu âm trầm ấn tượng, Suga nổi bật ở kỹ thuật rap cùng flow đa dạng, còn J-hope xử lý melody chắc chắn.

Đặc biệt, No. 29 có thể coi là một trong những track ấn tượng bậc nhất trong discography của BTS khi chỉ có một tiếng chuông ban đầu, và vang vọng trong suốt 1 phút 38 giây. Được biết, đây chính là tiếng chuông thần của Vua Seongdeok - hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia số 29 của Hàn Quốc. No. 29 là một cú khép màn hoàn hảo cho nửa đầu mang đậm tính tri ân với những giá trị cốt lõi mà BTS luôn mang trong mình trong hơn 10 năm hoạt động âm nhạc.

Sự sáng tạo được tinh chỉnh thông minh

Kể từ sau No. 29, album Arirang lại rẽ sang một trang mới, với những sáng tạo, thử nghiệm thú vị, khác biệt hơn. Ca khúc ngay liền kề là Swim, và cũng là single chủ đạo cho album, ngay lập tức được giảm tốc độ, khai thác những phần giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu hơn có phần tương tự với Life Goes on trong album phòng thu Be trước đó của nhóm, nhưng được đặt thêm những tiếng synth thú vị. Ca khúc với phần giai điệu đẹp và âm thanh dễ nghe bậc nhất album được kỳ vọng sẽ trở thành bản hit lớn tiếp theo cho nhóm.

BTS cho thấy việc mở rộng hợp tác với nhiều producer khác nhau khiến cho âm nhạc của nhóm đa dạng và khác biệt nhiều thế nào. Merry Go Round là một trong những ca khúc độc đáo bậc nhất trong Arirang khi sở hữu chất liệu psychedelic rất đặc trưng được mang tới bởi Kevin Parker - frontman của ban nhạc psychedelic rock Tame Impala lừng danh. Hay Normal cũng mang đậm dấu ấn của Ryan Tedder với chất pop rock cùng tiếng trống rất đặc trưng cho phong cách của producer này. Chất rock tiếp tục được nối dài với Like Animals, cho thấy BTS không ngại bước ra khỏi vùng an toàn, và thử sức với đủ những chất liệu khác biệt đối với họ.

Nửa sau của Arirang là những sáng tạo thú vị, nơi BTS thử sức kết hợp với nhiều producer khác nhau, bước ra khỏi vòng an toàn của nhóm.

Trong khi đó, One More Night lại mang đến tiếng synth rực rỡ và ảnh hưởng của house thập niên 90 - những âm hưởng dance/electronic sở trường của Diplo. they don’t know about us lại là bản R&B tập trung vào xây dựng không gian và phô diễn khả năng vocal, chơi đùa với melody của nhóm. Into the Sun có thể coi là một ca khúc có phần phối khí khá đơn giản của album, nhưng lại thể hiện được khả năng hòa giọng của các thành viên, như một lời khẳng định sự gắn kết, khăng khít của cả 7 người vẫn rất mãnh liệt.

Có thể nói, hành trình âm thanh của Arirang là một sự thể hiện đúng đắn cho sự trở lại của nhóm: Bắt đầu với sự tôn vinh các giá trị đã làm nên tên tuổi của nhóm, sử dụng âm thanh từ bảo vật chuông thần Seongdeok như một cách khẳng định cho DNA Hàn Quốc đầy tự hào, sau đó là sự tiếp nối, mở rộng phạm vi âm nhạc để cho thấy sự vững chắc của thương hiệu nhóm trước những biến động của thị trường. Sau gần 4 năm tạm nghỉ của BTS, bộ mặt của Kpop đã thay đổi ít nhiều, nhưng BTS vẫn ở đó, hiên ngang mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, và hào quang vẫn chưa khi nào rời khỏi họ.