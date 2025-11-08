Hành trình 53 tuần tỉnh thức cùng Osho

Osho viết: “Cuộc sống vốn luôn nằm ở hiện tại. Cuộc sống không nằm ở quá khứ và cùng chẳng phải nằm ở tương lai.”

Bộ lịch tuần Osho 2026 do Thái Hà Books thực hiện. Ảnh: Phạm Thủy.

Hầu hết chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để chạy theo hình ảnh về một cuộc sống hoàn hảo: công việc phải thành công, mối quan hệ phải bền đẹp, bản thân phải mạnh mẽ. Thế nhưng Osho luôn nhắc rằng cuộc sống không nằm ở sự hoàn hảo, mà là cảm giác trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Và đó cũng là tinh thần mà bộ lịch tuần Osho 2026, một hành trình 53 tuần tỉnh thức, nơi mỗi trang lịch không chỉ đơn thuần ghi dấu ngày tháng, đó còn là một lời thì thầm giúp bạn dừng lại, hít thở và kết nối với chính mình.

Mỗi tuần, khi lật mở một trang mới, bạn sẽ bắt gặp những câu nói ngắn gọn mà sâu sắc, được tuyển chọn từ các tác phẩm nổi tiếng của Osho. Có tuần, bạn sẽ được nhắc nhở rằng cuộc sống chỉ hiện diện ở giây phút này, không thuộc về quá khứ hay tương lai. Có tuần, bạn sẽ học cách buông bỏ và chia sẻ bởi những gì bạn nắm giữ rồi sẽ trở thành cát bụi, nhưng khi chia sẻ, chúng lại hóa thành vàng.

Và cũng có những tuần, Osho dịu dàng nhắc bạn hãy sống yêu thương như thể tình yêu hiện diện trong từng hơi thở, để từ đó cuộc đời bạn trở thành một dòng chảy mới mẻ, đầy an yên. Những lời dạy ấy như hạt mầm nhỏ bé bạn gieo vào tâm trí khi ngày mới bắt đầu, để rồi lớn lên thành cảm hứng, sức mạnh, sự an tĩnh trong từng hành động.

Thông qua bộ lịch, bạn cũng tiếp nhận những thông điệp mà Osho gửi gắm, giúp bạn nhìn sâu hơn vào chính mình. Chẳng hạn như: “Nếu bạn đang ngồi ngắm trăng, hãy ở lại với trăng một lúc và buông bỏ mọi phiền lo của quá khứ lẫn tương lai khỏi tâm trí... Quan sát cuộc sống và buông bỏ mọi ý nghĩ, bạn sẽ bất ngờ khi thấy rằng những gì bạn đang tìm kiếm vốn luôn có ở hiện tại và nằm trong tầm với.”

Hay như: “Điều đầu tiên và căn bản nhất là yêu chính mình. Đừng quá khắc nghiệt; hãy dịu dàng. Hãy quan tâm tới bản thân mình. Hãy học cách tha thứ cho bản thân, lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa, bảy lần, bảy mươi bảy lần, bảy trăm bảy mươi bảy lần.”

Hoặc như: “Hãy sống yêu thương như thể tình yêu hiện diện trong từng hơi thở. Khi đó, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi và một con người mới sẽ sinh ra".

Bộ lịch tuần Osho 2026 giúp bạn giữ sự cân bằng giữa những bận rộn hối hả của đời sống. Mỗi câu trích dẫn được in trên trang lịch giống như một nghi thức nhỏ, một khoảng dừng nhẹ nhàng để bạn trở về với chính mình. Hành trình một năm cũng chính là 365 cơ hội để sống sâu sắc và thực sự chạm đến sự trọn vẹn mà Osho vẫn thường nhấn mạnh.