Phá vỡ những sợi dây vô hình để đạt được tự do đích thực

Có lẽ chưa ai nói về tự do vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng như Osho. Trong triết lý của ông, tự do không phải là lá cờ để giương cao, cũng không phải cuộc nổi loạn chống lại thế giới. Tự do là hành trình quay về bên trong, nơi con người được sống thật với chính mình, không bị điều khiển bởi sợ hãi hay khuôn mẫu. Trong cuốn sách Tự do, Osho viết: “Tự do không có nghĩa là hỗn loạn. Tự do có nghĩa là chịu trách nhiệm nhiều hơn, nhiều đến mức không cần ai phải can thiệp vào cuộc sống của bạn.”

Từ khi sinh ra, con người vốn đã tự do. Nhưng càng lớn lên, ta càng bị dạy phải nghe lời, phải tin, phải trở thành “ai đó” để được xã hội chấp nhận. Những “chân lý tuyệt đối” và “mệnh lệnh thiêng liêng” tưởng như cao đẹp lại vô tình bóp nghẹt tâm hồn. Sợi dây điều khiển ta có khi mang tên tôn giáo, có khi là những kỳ vọng, hay chính cái tôi luôn khao khát được công nhận. Dần dần, ta sống giữa vô vàn điều “phải”: phải ngoan, phải đúng, phải giống người khác. Và bên dưới lớp vỏ tưởng chừng hoàn hảo ấy, một linh hồn tự do đang bị bóp nghẹt.

Osho không khuyên ta nổi loạn hay chống đối. Ông chỉ hướng ta quan sát những sợi dây vô hình đang trói buộc mình: những niềm tin cũ kỹ, những nỗi sợ bị từ chối, những mong muốn được khen ngợi... Và khi đã nhận ra những điều đó, ông cũng khuyên độc giả không cần phải cố gắng phá bỏ, bởi sự hiểu biết tự nhiên sẽ khiến chúng tan biến.

Và rồi, khi sự nhận biết hiện lên, tâm trí không còn là kẻ điều khiển, mà chỉ là công cụ để quan sát. Trong khoảnh khắc ấy, con người thôi bị dẫn dắt bởi sợ hãi hay khao khát, chỉ còn lại một trạng thái trong sáng, nhẹ nhõm. Osho gọi đó là “tự do giữa đời sống” - nơi ta vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn sống giữa thế gian, nhưng không bị cuốn đi bởi những vai diễn hay sự kỳ vọng. Tự do không phải trốn khỏi thế giới, mà là sống trong thế giới mà không để thế giới trói buộc mình.

Osho nói, khi con người thật sự tự do, họ không còn thuộc về bất kỳ tôn giáo, hệ thống hay danh xưng nào. Họ chỉ đơn giản là chính mình trong sáng, bình an và tràn đầy yêu thương.

Qua từng trang sách, Osho không trao cho ta một triết lý sống phức tạp, mà khơi dậy điều giản dị nhất: khả năng được là mình, không sợ hãi, không phán xét. Ông chia sẻ: “Mọi người hãy giống như rễ cây: âm thầm làm công việc của mình, thay đổi chính mình, thay đổi những ai quan tâm; lan tỏa những phương pháp có thể giúp thay đổi; tạo ra những cái ao nhỏ, những nhóm nhỏ, công xã nhỏ và công xã lớn hơn ngay khi có thể. Nhưng hãy để toàn bộ việc này diễn ra trong âm thầm, không tạo ra bất kỳ sự biến động nào.”

Nếu bạn sẵn sàng cho cuộc hành trình ấy, hãy tìm đọc Tự do một trong những tác phẩm của bậc thầy tâm linh Osho. Cuốn sách không cho bạn công thức để sống, mà trao lại cho bạn điều bạn đã lãng quên: quyền được là chính mình tự do, trong sáng và đầy trọn vẹn.