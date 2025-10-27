Đừng trốn chạy quá khứ - hãy tỉnh thức để chữa lành chính mình

Giữa thời đại “đa nhiệm” và guồng quay bận rộn, Osho mang đến một thông điệp giản dị nhưng đầy thức tỉnh: hãy sống chậm lại để nghe được chính mình.

Cuốn sách Tỉnh thức không đưa ra những khái niệm tâm linh xa vời, mà là nghệ thuật sống tỉnh táo giữa thời đại biến động.

Nhiều người sợ phải “đào lại” quá khứ, vì nghĩ rằng như thế là tự làm khổ mình. Nhưng bậc thầy tâm linh Osho lại mang đến góc nhìn khác: Chúng ta không thể xóa quá khứ, chỉ có thể hiểu nó để được tự do khỏi nó. Khi ta đủ can đảm nhìn lại bằng ánh sáng của nhận biết, nỗi đau không còn là gánh nặng mà trở thành bài học.

Từ góc độ khoa học, nhà phân tích tâm lý Carl Jung cũng khẳng định điều tương tự: “Cho đến khi bạn làm cho vô thức trở nên có ý thức, nó sẽ điều khiển cuộc đời bạn và bạn sẽ gọi đó là định mệnh.” Dù đến từ hai lĩnh vực khác nhau, Osho và Jung lại gặp nhau ở một điểm chung: muốn thật sự trưởng thành, con người phải dám đối diện với những phần đã bị lãng quên của chính mình.

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta lại chọn cách phớt lờ. Khi tổn thương xuất hiện, ta vội vàng “đắp lên” những lớp lý trí: “Mọi chuyện đã qua rồi”, “Tôi ổn mà.”, … Nhưng từ bên trong, đứa trẻ từng bị bỏ rơi vẫn đang âm thầm kêu cứu. Càng lẩn tránh, nỗi đau càng lớn. Đó là lý do dù thời gian trôi qua, chỉ một ánh mắt hay một câu nói cũng khiến lòng ta nhói lại.

Khi ta đủ can đảm nhìn lại bằng ánh sáng của nhận biết, nỗi đau không còn là gánh nặng mà trở thành bài học. Ảnh: Unsplash

Osho không khuyên ta sống trong quá khứ, mà khuyên đối diện để giải phóng quá khứ. Khi ta nhìn vào vết thương bằng sự thấu hiểu, không phán xét, không đánh giá, thì vết thương ấy bắt đầu được chữa lành. Đó cũng là điều mà nhà trị liệu tâm lý Robert Jackman, tác giả cuốn sách Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong chia sẻ: “Việc giữ ảo tưởng rằng mọi chuyện trong quá khứ đều ổn, dù ta biết sự thật không phải như vậy, có nghĩa là ta đang bảo vệ bản ngã sai lầm của mình.”

Vì thế, đừng vội gạt đi những lần mình thấy yếu lòng. Khi bạn đủ can đảm ngồi lại, quan sát nỗi đau mà không phán xét, điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Những cảm xúc bị kìm nén dần tan ra, nhường chỗ cho sự bình an. Chính lúc đó, ta mới nhận ra mình đã sống bao lâu trong ký ức cũ mà cứ tưởng là hiện tại.

Theo Osho, tỉnh thức không phải là điều xa vời, mà là quá trình dọn dẹp “bãi phế liệu” của ký ức để hiện tại có chỗ bước vào. “Một người tìm về quá khứ sẽ giải phóng quá khứ. Khi đó, quá khứ không còn hoạt động nữa, khi đó, quá khứ không còn nắm giữ người đó nữa, quá khứ đã kết thúc. Quá khứ không còn chỗ trong người đó. Khi và chỉ khi quá khứ không còn chỗ bên trong bạn thì bạn mới sẵn sàng cho hiện tại.” Osho nhấn mạnh trong cuốn sách Tỉnh thức của mình.

Sách Tỉnh thức.

Vì vậy, nếu có thể, hãy dành cho mình vài phút mỗi ngày để “quay về”. Khi giận dữ, hãy dừng lại và hỏi: “Nỗi sợ nào đang ẩn dưới cơn giận này?” Khi cô đơn, hãy ngồi yên và lắng nghe xem mình thật sự cần gì. Chỉ cần làm vậy, bạn đã bước những bước đầu tiên trên hành trình tỉnh thức - hành trình mà Osho, Jung và rất nhiều người khác trên thế giới không ngừng nhắc đến: hiểu chính mình để được tự do.

Cuốn sách Tỉnh thức của Osho chia sẻ hành trình chữa lành không bằng cố gắng hay kiểm soát, mà bằng sự nhận biết sâu sắc về chính mình. Hãy đọc nó khi bạn muốn thôi bị dẫn dắt bởi nỗi đau, để học cách sống nhẹ nhàng mà tỉnh táo giữa mọi biến động.