Hành trình tỉnh thức: Từ nỗi sợ đến tự do

Bạn đã bao giờ nhận ra mình đang “chạy theo” một ai đó chưa? Không phải là chạy bằng đôi chân, mà là bằng cả tâm trí, bằng nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, sợ bị tổn thương….

Trong nỗi sợ ấy, nhiều người đánh mất chính mình chỉ để giữ lấy một mối quan hệ hay một hình ảnh vốn chẳng thuộc về mình.

Diễn giả nổi tiếng Anita Moorjani, tác giả cuốn sách Trở về từ cõi chết, từng sống trong nỗi sợ hãi như thế. Sinh ra trong một gia đình Ấn Độ nặng định kiến “trọng nam khinh nữ”, Anita luôn cố gắng làm hài lòng cha mẹ, bạn bè, chồng... đến mức quên mất bản thân là ai. Sự tự chối bỏ bản thân ấy âm thầm tích tụ qua năm tháng, cho đến khi cô được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối.

Nhưng chính nơi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Anita đã trải nghiệm một điều kỳ diệu - trạng thái cận tử mở ra cho cô cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc đời. Câu chuyện đó được cô kể lại trong Trở về từ cõi chết, cuốn sách gây chấn động thế giới, được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu độc giả.

Sách Trở về từ cõi chết

Trong cuốn sách, Anita không kể một hành trình “thần bí”, mà chia sẻ trải nghiệm tỉnh thức sâu sắc: khi buông bỏ mọi sợ hãi và thành kiến, con người chạm tới tình yêu và sự sống ở tầng sâu nhất. Cô viết: “Tôi hiểu ra rằng, tôi không phải là cơ thể đang chết dần, mà là linh hồn bất tử đang tạm trú trong thân xác này”.

Từ một người bị ám ảnh bởi cái nhìn của người khác, Anita trở thành người truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới về sức mạnh của lòng yêu thương bản thân. Cô không phủ nhận quá khứ, không oán trách nghịch cảnh, mà nhìn lại tất cả bằng đôi mắt biết ơn. Bởi chỉ khi dám đối diện với chính mình, ta mới thực sự được sống.

Câu chuyện của Anita cũng là tấm gương phản chiếu đời sống hiện đại. Chúng ta đang mải miết “chạy theo” hình ảnh lý tưởng trên mạng xã hội, “chạy theo” kỳ vọng của gia đình, hay “chạy theo” những tiêu chuẩn thành công do người khác đặt ra. Trong cuộc đua ấy, nhiều người dần đánh mất sự an nhiên vốn có.

Thông điệp mà Anita gửi gắm trong Trở về từ cõi chết gợi nhớ đến hành trình của nhiều phụ nữ truyền cảm hứng khác. Michelle Obama từng chia sẻ: “Hãy luôn trung thực với bản thân. Đừng bao giờ để bất cứ ai khiến bạn xao nhãng khỏi mục tiêu của mình”. Hay Emma Watson, biểu tượng của thế hệ trẻ, cũng thừa nhận: “Tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều duy nhất tôi có thể làm là bước đi theo trực giác của mình.”

Dù khác nhau về xuất phát điểm, họ đều gặp nhau ở một điểm chung: thôi chạy theo người khác và bắt đầu hành trình trở về với chính mình.

Hãy thôi chạy theo người khác và bắt đầu hành trình trở về với chính mình. Ảnh: Pinteres

Anita viết: “Hãy yêu thương bản thân như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào đó, vì sự thật là vậy.” Câu nói ấy không chỉ là thông điệp của riêng cô, mà là lời nhắn gửi cho tất cả chúng ta, những người đang mải miết tìm kiếm sự chấp thuận từ bên ngoài. Bởi khi ta yêu bản thân thật sự, ta không còn cần được công nhận. Khi ta sống đúng với chính mình, cuộc sống sẽ tự khắc mở ra những điều tốt đẹp. Và buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là dừng lại cuộc đua vô nghĩa để lắng nghe niềm vui giản dị của việc được là mình.

Tác giả cũng kết lại hành trình của mình bằng một lời nhắn giản dị mà sâu sắc: “Buông bỏ. Bạn cần buông bỏ để có thể là chính mình”.