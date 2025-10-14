Bậc thầy tâm linh Osho nói về hiện tượng 'sa vào tình yêu'

Chúng ta yêu bằng bản năng, nhưng lại tổn thương vì thiếu nhận biết. Giữa những mối quan hệ đến rồi đi, hiếm ai nhận ra: vấn đề không nằm ở “người kia”, mà ở chính sự vô thức trong cách ta yêu.

Bậc thầy tâm linh Osho gọi đó là “sa vào tình yêu”, đó là khi con tim rung động nhưng tâm trí vẫn còn ở trạng thái mơ màng, say ngủ.

Tỉnh thức không phải là một cuốn sách dạy yêu hay đưa ra những quy tắc hẹn hò. Osho nói về tình yêu như một tấm gương phản chiếu mức độ trưởng thành của tâm hồn. Ông cho rằng, những tổn thương trong tình yêu phần lớn không đến từ người khác, mà đến từ chính sự vô minh, sự thiếu nhận biết trong mỗi người.

Osho viết: “Khi sa vào tình yêu, bạn trở thành một vật sở hữu: bạn chiếm hữu và cho phép người khác chiếm hữu bạn. Bạn trở thành một món đồ, và bạn cũng cố gắng biến người mà mình phải lòng thành một món đồ”.

Một câu nói khiến người đọc phải tự nhìn lại. Bởi phần lớn chúng ta, dù nam hay nữ, đều từng yêu với mong muốn “giữ lấy” ai đó. Nhưng trong khoảnh khắc ta muốn nắm giữ, tình yêu đã dần biến thành nỗi sợ mất mát.

Bậc thầy tâm linh Osho. Ảnh: Pinterest

Osho cho rằng, yêu trong tỉnh thức nghĩa là yêu mà không chiếm hữu, không biến người mình yêu thành “của mình”. Đó là khi bạn đủ hiểu bản thân để không yêu vì cô đơn, không yêu để lấp đầy khoảng trống, mà yêu vì muốn cùng nhau tự do trưởng thành.

Ở góc nhìn của Osho, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là cơ hội để con người học cách quan sát bản thân. Trong tình yêu, bạn sẽ thấy rõ hơn sự ghen tuông, ích kỷ, mong cầu được chú ý, … tất cả những điều mà bình thường bạn vẫn che giấu. Và khi đủ tỉnh thức, bạn sẽ không trốn tránh chúng, mà nhìn thẳng vào đó để hiểu mình hơn.

Sách Tỉnh thức của tác giả Osho.

Điều khiến Tỉnh thức khác biệt chính là cách Osho biến tình yêu thành một phần của hành trình để hiểu chính mình. Ông không khuyên ta tránh xa tình yêu, mà khuyến khích bạn đọc yêu trọn vẹn. Yêu mà không lệ thuộc, gắn bó mà không ràng buộc, thì đó mới là tình yêu tỉnh thức.

Với Osho, tỉnh thức không có nghĩa là dửng dưng. Đó là trạng thái yêu trong sáng, chân thật và không sợ hãi. Khi ta hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc yêu thương, ta không còn tìm cách kiểm soát người khác, mà học cách thấu hiểu.

Và chỉ khi ta thật sự tỉnh thức, tình yêu mới thôi là cuộc chiến giành quyền sở hữu, để trở lại đúng bản chất của nó - một không gian tự do, nơi hai con người cùng được là chính mình.