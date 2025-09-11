Hành khách nhảy xuống biển để trốn nợ

Một hành khách trên du thuyền Royal Caribbean đã nhảy xuống biển gần cảng San Juan (Puerto Rico) để trốn khoản nợ cờ bạc hơn 16.000 USD và hiện đối mặt truy tố liên bang.

Jey Gonzalez-Diaz được đưa vào bờ sau khi anh nhảy khỏi tàu Rhapsody of the Seas gần Cảng San Juan vào ngày 7/9. Ảnh: Handout.

Một nam hành khách đã nhảy khỏi du thuyền của hãng Royal Caribbean gần cảng San Juan (Puerto Rico) cuối tuần qua - được cho là để tránh trả khoản nợ cờ bạc hơn 16.000 USD - và hiện bị truy tố tội danh liên bang, giới chức Mỹ cho biết, CBS News đưa tin.

Theo đơn khiếu tố hình sự nộp tại Tòa án liên bang Puerto Rico hôm 7/9, Jey Gonzalez-Diaz lên du thuyền Rhapsody of the Seas tại cảng San Juan hôm 31/8. Khi con tàu vừa trở về từ Barbados và làm thủ tục nhập cảnh với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) lúc 9h15 sáng ngày 7/9, Gonzalez-Diaz bất ngờ nhảy xuống biển.

Một người đi mô tô nước tình cờ ngang qua đã đưa ông vào bờ. Toàn bộ sự việc được camera giám sát ghi lại.

CBP sau đó phát hiện Gonzalez-Diaz gần tòa nhà Quốc hội Puerto Rico. Trên người ông có 14.600 USD tiền mặt, hai điện thoại và năm giấy tờ tùy thân.

Theo đơn khiếu tố, Gonzalez-Diaz bị cáo buộc tìm cách né tránh nghĩa vụ khai báo tiền mặt khi nhập cảnh Mỹ. Ông khai bằng tiếng Tây Ban Nha rằng nhảy khỏi tàu vì “không muốn báo cáo số tiền đang mang theo, sợ sẽ bị đánh thuế”.

Điều tra sâu hơn, Royal Caribbean xác nhận Gonzalez-Diaz đặt vé dưới tên Jeremy Diaz và đang nợ hãng 16.710,24 USD – gần như toàn bộ khoản nợ phát sinh từ chi tiêu tại casino trên tàu.

Các cuộc kiểm tra hồ sơ còn cho thấy một người tên Jeremy Omar Gonzalez-Diaz hiện bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Guaynabo, Puerto Rico, từ tháng 1. Gonzalez-Diaz khẳng định đó là anh trai mình. Khi được hỏi tên đầy đủ, ông mỉa mai trả lời: “Nếu các ông làm việc giỏi thì đã biết rồi”.

Theo kênh Wapa.TV, Gonzalez-Diaz đã được tại ngoại sau đó. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt mức phạt lên tới 250.000 USD , 5 năm tù giam, hoặc cả hai. Hiện chưa rõ ông có luật sư bào chữa hay không.