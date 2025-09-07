Giải xổ số độc đắc 1,8 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

Dãy số trúng thưởng được quay tối 6/9 lần lượt là 11, 23, 44, 61, 62 và số Powerball là 17. Trước đó, giải xổ số này đã không tìm được người chiến thắng trong suốt 42 lần quay số kể từ ngày 31/5.
Danh tính người trúng giải không được tiết lộ. Giải thưởng sẽ được chia đều cho hai người.
Mỗi người chiến thắng có thể lựa chọn giữa khoản tiền mặt trả dần trong 30 năm trị giá 893,5 triệu đôla Mỹ, hoặc trả một lần trị giá 410,3 triệu đôla Mỹ sau khi trừ thuế.
Tỷ lệ trúng giải độc đắc Powerball là 1/292,2 triệu.
Giải thưởng 1,787 tỷ đôla Mỹ chỉ thấp hơn một chút so với giải thưởng kỷ lục 2,04 tỷ đôla Mỹ của một vé số được bán ra tại California vào tháng 11/2022.
Vé số Powerball, có giá 2 đôla Mỹ, được bán tại 45 tiểu bang, Quận Columbia, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.
