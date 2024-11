Huawei ra mắt điện thoại 'mạnh nhất', nhưng không nói dùng chip gì

Giới công nghệ tỏ ra thất vọng khi Huawei không đề cập đến chi tiết chip trên Mate 70, mẫu điện thoại cao cấp mới được hãng ra mắt.

Richard Yu Chengdong, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei giới thiệu điện thoại Mate 70. Ảnh: Weibo.

Trong sự kiện ngày 26/11, Richard Yu Chengdong, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei đã giới thiệu Mate 70 cùng 3 mẫu smartphone cao cấp khác thuộc dòng Pro. Mức giá khởi điểm của flagship mới nhất là 5.499 nhân dân tệ ( 760 USD ).

Vị lãnh đạo đã gọi dòng sản phẩm mới là “những chiếc điện thoại Mate mạnh mẽ nhất trong lịch sử”. Song, điều đáng nói là thông tin liên quan đến sức mạnh của con chip “cây nhà lá vườn” do Huawei phát triển lại bị giữ kín. Trước đó, một số thông tin rò rỉ cho rằng Huawei ​​sẽ sử dụng chip Kirin mới có hiệu năng không bằng sản phẩm cao cấp của Qualcomm và MediaTek.

“Điều đó cho thấy điện thoại Huawei mới có thể gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của những người dùng smartphone Android”, nhà phân tích Charles Shum và Sean Chen của Bloomberg nhận định.

Tại sự kiện, ông Yu chỉ tập trung xoay quanh HarmonyOS Next, hệ điều hành mà công ty cho biết cung cấp hiệu suất tốt hơn 40% trên các mẫu điện thoại thông minh mới nhất khi so với dòng Mate 60. HarmonyOS Next là hệ điều hành di động do Huawei phát triển và không còn tương thích với các ứng dụng có trên Android.

HarmonyOS Next sẽ cần thêm 2-3 tháng để cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, Huawei có kế hoạch triển khai một số tiện ích mới trên hệ điều hành này.

Mate 70 của Huawei sẽ ra mắt cùng HarmonyOS Next, phiên bản hệ điều hành mới do hãng tự thiết kế. Ảnh: Huawei.

Tại sự kiện ra mắt, nhà sản xuất đến từ Trung Quốc cũng quảng cáo tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của mình. Nổi bật nhất là cải thiện khả năng chụp ảnh và cho phép chia sẻ tấm hình nhanh chóng sang các thiết bị khác.

Việc Huawei phát hành Mate 70 được giới công nghệ theo dõi chặt chẽ. Con chip do công ty tự nghiên cứu và phát triển được kỳ vọng có thể tăng hiệu năng vượt trội bộ xử lý trong các thiết bị Mate 60 của năm ngoái.

Trước đó, một số tin đồn cho rằng con chip trong mẫu flagship năm nay do Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) sản xuất dựa trên tiến trình 7 nm. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei và SMIC đã khiến 2 nhà sản xuất Trung Quốc không thể tiếp cận công nghệ chip tiên tiến nhất.

Bất chấp lệnh cấm của Washington và những thách thức kỹ thuật, Huawei vẫn có mức tăng trưởng doanh số trong 7 quý gần nhất, chủ yếu nhờ vào mảng điện thoại thông minh. Theo công ty nghiên cứu IDC, doanh số bán hàng của công ty đã ghi nhận 4 quý liên tiếp tăng trưởng 2 chữ số tại thị trường nội địa.