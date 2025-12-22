Hành động đẹp của Fernandes

Bruno Fernandes ghi điểm trong mắt người hâm mộ MU bằng hành động tinh tế sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12.

Fernandes có hành động đẹp với đàn em 17 tuổi.

Trận thua tại Villa Park khiến MU ra về tay trắng. Cá nhân Fernandes còn buộc phải rời sân ngay sau giờ nghỉ vì chấn thương, trong bối cảnh đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng lực lượng. Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự bực dọc thường thấy, tiền vệ người Bồ Đào Nha để lại hình ảnh rất khác sau tiếng còi mãn cuộc.

Khi các cầu thủ MU lặng lẽ bước vào đường hầm, Fernandes tiến đến Bendito Mantato – tài năng 17 tuổi lần đầu tiên góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội một. Dù không được tung vào sân, Mantato vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người đàn anh. Fernandes khoác tay, trò chuyện và động viên cầu thủ trẻ, như một lời khích lệ thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. "Đó mới là đội trưởng của tôi", một CĐV bình luận. Người khác ngưỡng mộ: "Vậy mà có người nói anh ấy không đủ tố chất thủ lĩnh". Những từ khóa như "Thủ lĩnh", "Đội trưởng của tôi" xuất hiện dày đặc, cho thấy sự ghi nhận dành cho Fernandes vượt xa chuyên môn thuần túy.

Trong bối cảnh MU thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng vì chấn thương, thẻ phạt và cúp châu Phi, HLV Ruben Amorim buộc phải đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ. Mantato vì thế được trao cơ hội lên đội một.

Đáng chú ý, Ayden Heaven, Shea Lacey hay Jack Fletcher được trao ít phút thi đấu tại Villa Park. Và trong giai đoạn đầy biến động này, những hành động nhỏ nhưng giàu giá trị tinh thần của Fernandes có thể là sợi dây giữ phòng thay đồ MU không bị đứt gãy.