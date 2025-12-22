Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động đẹp của Fernandes

  • Thứ hai, 22/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Bruno Fernandes ghi điểm trong mắt người hâm mộ MU bằng hành động tinh tế sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12.

Fernandes có hành động đẹp với đàn em 17 tuổi.

Trận thua tại Villa Park khiến MU ra về tay trắng. Cá nhân Fernandes còn buộc phải rời sân ngay sau giờ nghỉ vì chấn thương, trong bối cảnh đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng lực lượng. Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự bực dọc thường thấy, tiền vệ người Bồ Đào Nha để lại hình ảnh rất khác sau tiếng còi mãn cuộc.

Khi các cầu thủ MU lặng lẽ bước vào đường hầm, Fernandes tiến đến Bendito Mantato – tài năng 17 tuổi lần đầu tiên góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội một. Dù không được tung vào sân, Mantato vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người đàn anh. Fernandes khoác tay, trò chuyện và động viên cầu thủ trẻ, như một lời khích lệ thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. "Đó mới là đội trưởng của tôi", một CĐV bình luận. Người khác ngưỡng mộ: "Vậy mà có người nói anh ấy không đủ tố chất thủ lĩnh". Những từ khóa như "Thủ lĩnh", "Đội trưởng của tôi" xuất hiện dày đặc, cho thấy sự ghi nhận dành cho Fernandes vượt xa chuyên môn thuần túy.

Trong bối cảnh MU thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng vì chấn thương, thẻ phạt và cúp châu Phi, HLV Ruben Amorim buộc phải đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ. Mantato vì thế được trao cơ hội lên đội một.

Đáng chú ý, Ayden Heaven, Shea Lacey hay Jack Fletcher được trao ít phút thi đấu tại Villa Park. Và trong giai đoạn đầy biến động này, những hành động nhỏ nhưng giàu giá trị tinh thần của Fernandes có thể là sợi dây giữ phòng thay đồ MU không bị đứt gãy.

Khi Bruno ngã xuống, MU đối diện sự thật

Chấn thương của Bruno Fernandes không chỉ lấy đi một cầu thủ, mà còn phơi bày toàn bộ giới hạn hiện tại của Manchester United.

4 giờ trước

Cú sốc với MU

Sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12, MU còn đón nhận thêm cú sốc khi Bruno Fernandes nghỉ thi đấu 1 tháng.

10 giờ trước

Điều khoản buộc MU bán rẻ Bruno Fernandes

Tương lai của Bruno Fernandes tại MU đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận, trong bối cảnh hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” đối mặt với hàng loạt bất ổn.

07:05 20/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Fernandes Fernandes

    Đọc tiếp

    Thoi quen an uong cua Haaland gay chu y hinh anh

    Thói quen ăn uống của Haaland gây chú ý

    57 phút trước 19:30 22/12/2025

    0

    Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội bởi khoảnh khắc đời thường hài hước, khiến người hâm mộ thích thú.

    PSG co quyet dinh kho tin voi HLV Enrique hinh anh

    PSG có quyết định khó tin với HLV Enrique

    1 giờ trước 19:07 22/12/2025

    0

    Sau khi cùng PSG hoàn tất cú ăn 6 lịch sử trong năm 2025, ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp lên kế hoạch chưa từng có với việc trao hợp đồng trọn đời cho HLV Luis Enrique.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý