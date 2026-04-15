Hàng xa xỉ chật vật giữa xung đột Trung Đông

Doanh thu của các thương hiệu xa xỉ tại khu vực Trung Đông và châu Âu sụt giảm mạnh, kéo giá cổ phiếu lao dốc theo.

Cổ phiếu của tập đoàn thời trang xa xỉ Hermes giảm 14% trong phiên giao dịch sáng 15/4 sau khi công ty cho biết chiến tranh ở Trung Đông đã ảnh hưởng đến doanh thu tại khu vực Trung Đông và châu Âu, với số lượng du khách đến Paris và London mua sắm giảm đáng kể, theo Reuters.

Trái với kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc nhu cầu ngành hàng xa xỉ sẽ phục hồi trong năm nay, cuộc xung đột đã kéo doanh thu Hermes tại các trung tâm mua sắm ở Dubai đi xuống, cùng với việc giá năng lượng tăng cao, khiến niềm tin của người tiêu dùng lung lay.

Doanh thu tại Trung Đông giảm 6%

Báo cáo quý I cho thấy doanh thu của Hermes tại khu vực Trung Đông đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 160 triệu euro (khoảng 188 triệu USD ). Nhìn nhận diễn biến này, ông Eric du Halgouet, Giám đốc tài chính Hermes cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận tăng trưởng hai con số trong 2 tháng đầu năm, nhưng doanh thu trong tháng 3 đã đột ngột giảm".

Vị này nói thêm rằng doanh thu tại các trung tâm mua sắm xa xỉ ở Dubai và các khu mua sắm lớn khác của Hermes đã giảm tới 40% trong tháng 3. Mặc dù chỉ chiếm 4,4% doanh thu, Trung Đông là khu vực phát triển với tốc độ nhanh nhất của Hermes trong năm vừa qua.

Bên cạnh chiến tranh, sự mạnh lên của đồng euro còn là một yếu tố bất lợi khác với các nhãn hàng xa xỉ. Doanh thu của Hermes đã giảm 290 triệu euro ( 342 triệu USD ), tương đương mức giảm 1% trong tổng doanh thu, từ 4,13 tỷ euro ( 4,87 tỷ USD ) xuống còn 4,07 tỷ euro ( 4,8 tỷ USD ).

Song song đó, lượng khách du lịch giảm đáng kể cũng gây ảnh hưởng tiêu cực không kém đến doanh thu tại các cửa hàng nhượng quyền ở sân bay và các trung tâm mua sắm lớn, đặc biệt tại các khu vực Trung Đông, Anh, Italy và Thụy Sĩ, nơi khách hàng từ vùng Vịnh đóng vai trò quan trọng. Ở Pháp, doanh thu của Hermes cũng giảm 2,8% do lượng du khách giảm sút.

Tại châu Á, khu vực có doanh thu lớn nhất của Hermes, doanh thu chỉ tăng 3,5% tính theo tỷ giá đồng tiền, do sự gián đoạn các chuyến bay cũng ảnh hưởng đến khu vực này, đặc biệt là tại Singapore và Thái Lan. Trong khi đó, thị trường Mỹ nổi lên như điểm sáng với doanh thu tăng đến 17,2% tính theo tỷ giá đồng tiền.

Các thương hiệu xa xỉ khác cũng gặp khó khăn

Không riêng Hermes, các nhãn hàng xa xỉ khác bao gồm LVMH, Kering và các thương hiệu mỹ phẩm như Estee Lauder, L'Oréal cũng đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự khi chiến tranh Trung Đông tác động mạnh đến nhu cầu mua sắm. Khi chiến sự kéo dài sang tuần thứ 6, điểm yếu của ngành bán lẻ xa xỉ và mỹ phẩm đang dần lộ ra.

Các công ty này vốn phụ thuộc lớn vào hệ thống cửa hàng sân bay và các trung tâm mua sắm vùng Vịnh - một trong những kênh có biên lợi nhuận cao nhất - để bù đắp cho nhu cầu yếu tại thị trường Trung Quốc và châu Âu. Điều này khiến ngay cả việc đóng cửa tạm thời các sân bay cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận quý.

Bà Cecile Cabanis, Giám đốc tài chính của LVMH cho biết cuộc chiến đã làm giảm doanh thu ít nhất 1% trong quý gần nhất, chủ yếu do sự sụt giảm chi tiêu tại khu vực Vịnh Ba Tư. Các cửa hàng miễn thuế thuộc sở hữu của LVMH, đặc biệt là hệ thống DFS, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tương tự, Tập đoàn Kering cũng không ngoại lệ khi chứng kiến sự suy giảm doanh thu tại các trung tâm mua sắm cao cấp. Trong đó, thương hiệu Gucci của họ bị tác động mạnh nhất với doanh thu giảm 3% trong tháng 3 và 1% tính chung cả quý.

Ngành mỹ phẩm cũng không khả quan hơn. Estee Lauder đang nỗ lực phục hồi trong bối cảnh gián đoạn lan rộng từ Trung Đông sang cả các thị trường chủ chốt tại châu Âu và châu Á. Trong khi đó, doanh nghiệp mỹ phẩm Tây Ban Nha Puig cũng ghi nhận doanh số sụt giảm đáng kể do lượng du khách mua sắm tại các sân bay giảm mạnh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Để đối phó với tình hình hiện tại, các doanh nghiệp buộc phải điều phối lại hàng tồn kho và tạm thời đóng cửa một số cửa hàng tại các sân bay khu vực. Các đầu mối giao thông huyết mạch như sân bay quốc tế Dubai và Kuwait đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công bằng drone, dẫn đến việc đình trệ hoạt động bán lẻ.

Trong bối cảnh đó, tập đoàn Avolta với hệ thống cửa hàng miễn thuế quy mô lớn đã phải khẩn cấp chuyển hàng từ những địa điểm có doanh thu kém đến những khu vực có lưu lượng khách hàng cao hơn nhằm tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu thiệt hại.