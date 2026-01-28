'Ông chủ' Louis Vuitton, Dior báo doanh số vượt kỳ vọng

LVMH ghi nhận doanh số quý IV/2025 cao hơn dự báo, nhờ tín hiệu khởi sắc từ Trung Quốc, dù biên lợi nhuận tiếp tục chịu áp lực từ tỷ giá, thuế quan và giá vàng tăng cao.

Doanh số 3 tháng cuối năm của LVMH vượt kỷ vọng nhờ sức cầu từ thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

LVMH - tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. và chuỗi mỹ phẩm Sephora - vừa công bố doanh số quý IV/2025 vượt kỳ vọng của thị trường, qua đó củng cố hy vọng ngành hàng xa xỉ đang từng bước phục hồi, trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất lợi, theo Reuters.

Cụ thể, tổng doanh thu trong quý đạt 22,7 tỷ euro (tương đương 27,1 tỷ USD ), tăng 1% theo cơ sở so sánh tương đương. Kết quả này ấn tượng hơn nhiều so với dự báo sụt giảm 0,3% mà các chuyên gia tài chính đưa ra trước đó, cho thấy sức chống chịu tốt của tập đoàn trước các biến động kinh tế.

Theo LVMH, động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn này đến từ sự khởi sắc tại khu vực châu Á, đặc biệt là sức mua nội địa tại thị trường Trung Quốc đã bắt đầu quay trở lại.

Diễn biến này không chỉ xác nhận xu hướng phục hồi mà LVMH từng kỳ vọng mà còn tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa các mảng kinh doanh. Trong khi mảng đồng hồ và trang sức gây bất ngờ với mức tăng trưởng 8%, vượt xa mọi dự báo, thì mảng thời trang và đồ da, nguồn đóng góp lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn, lại ghi nhận mức giảm nhẹ 3% sau khi điều chỉnh tỷ giá, đúng như dự báo trước đó của thị trường.

Thời gian qua, giới đầu tư liên tục chỉ ra các dấu hiệu cho thấy ngành hàng xa xỉ đang thoát khỏi giai đoạn suy giảm kéo dài. Trước LVMH, kết quả kinh doanh tích cực của Richemont và Burberry nhờ nhu cầu cải thiện tại Trung Quốc, đã phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia của Barclays cho rằng kết quả của LVMH có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Chủ tịch kiêm CEO Bernard Arnault cho biết tập đoàn sẽ duy trì cách tiếp cận dè dặt trong thời gian tới và tập trung kiểm soát chi phí. "Trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng địa chính trị kéo dài, kinh tế còn nhiều bất định và chính sách thuế ngày càng khắt khe, chúng tôi cho rằng cần phải thận trọng hơn", ông nói với các nhà phân tích.

Thực tế, biên lợi nhuận của LVMH đang phải chịu áp lực không nhỏ khi lợi nhuận hoạt động năm 2025 giảm 9%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động tỷ giá bất lợi, chiếm hơn một nửa mức sụt giảm này. Bên cạnh đó, việc Mỹ áp thuế lên rượu xuất khẩu, cùng với giá vàng lập đỉnh đã làm chi phí nhập khẩu trang sức đội lên.

Tuy nhiên, thay vì thu hẹp quy mô, LVMH lại tận dụng tiềm lực tài chính để củng cố vị thế tại các thị trường trọng điểm. Tại Trung Quốc, tập đoàn liên tục gây tiếng vang với các dự án biểu tượng như cửa hàng Louis Vuitton hình con tàu tại Thượng Hải hay cửa hàng flagship mới của Dior tại Bắc Kinh, bất chấp những khó khăn từ thị trường bất động sản nội địa.

Chiến lược tập trung vào khách hàng Trung Quốc đang chứng minh hiệu quả rõ rệt khi tệp khách này hiện đóng góp gần 1/3 doanh thu mảng thời trang và đồ da của tập đoàn, theo ước tính của UBS.

Những nhận định lạc quan từ ông Arnault về nhu cầu tiêu dùng tại thị trường này không chỉ thúc đẩy cổ phiếu LVMH mà còn kích hoạt đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn ngành xa xỉ, bổ sung thêm gần 80 tỷ USD vào tổng vốn hóa thị trường.

Xét theo khu vực, dù doanh số tại châu Âu sụt giảm 2% do đồng USD yếu khiến du khách Mỹ hạn chế chi tiêu, nhưng mức tăng trưởng nhẹ 1% tại cả Mỹ và châu Á đã giúp LVMH duy trì vị thế dẫn dắt trong cuộc đua phục hồi toàn cầu.