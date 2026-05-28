Hàng triệu cuốn truyện tranh siêu anh hùng đang bị 'giam lỏng' tại Mỹ

Khoảng 8,2 triệu cuốn truyện tranh, tiểu thuyết đồ họa, mô hình nhân vật và trò chơi để bàn đã bị giữ suốt nhiều tháng qua tại một kho hàng rộng khoảng 56 nghìn m², theo Bloomberg.

Ảnh: Bloomberg.

Các đầu sách trong kho hàng rất đa dạng, không chỉ có những ấn bản truyện tranh siêu anh hùng nổi tiếng như Batman, James Bond, Doctor Who mà còn hàng nghìn cuốn truyện Rick and Morty, Florida Man v. Hogzilla, các ấn bản Spider-Man: Into the Spider-Verse và nhiều bộ sưu tập bìa cứng kinh điển về Mickey Mouse và Donald Duck. Ngoài ra, còn có hơn 6.000 mô hình nhân vật, bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong The Witcher 3: Wild Hunt.

Số hàng này trước đây thuộc về Diamond Comic Distributors, tuy nhiên, nhà phân phối truyện tranh tiếng Anh lớn nhất thế giới đã bị phá sản năm 2025. Các nhà xuất bản Mỹ đã thành lập liên minh để "giải phóng" những mặt hàng trên, nhưng đang vấp phải sự phản đối của JPMorgan.

JPMorgan là chủ nợ lớn nhất của Diamond Comic Distributors và đang kiện Diamond Comic Distributors ra tòa vì họ còn tồn đọng khoản nợ khoảng 7 triệu USD .

Tranh cãi dự kiến còn kéo dài vì các bên đều đang tranh luận về sở hữu kho hàng.

Liệu có phải là Diamond, dù không sở hữu số hàng trên nhưng đã nắm giữ quyền kiểm soát kho khi họ nộp đơn phá sản và hiện muốn giữ số hàng này để trả nợ? Hay là các nhà xuất bản Mỹ, bên đã tin tưởng và giao hàng triệu cuốn sách cho Diamond theo hình thức ký gửi? Các nhà xuất bản nói rằng họ chưa bao giờ từ bỏ quyền sở hữu hàng hóa của mình.

Ngoài ra còn có JPMorgan, chủ nợ của Diamond và có quyền ưu tiên đối với tài sản của Diamond.

Kho hàng nơi có hàng triệu đầu truyện tranh và sản phẩm của các nhà xuất bản. Ảnh: Google Maps.

Lung lay niềm tin với ngành truyện tranh Mỹ

Tranh chấp đã kéo dài nhiều tháng và leo thang thành một loạt vụ kiện liên quan đến hơn 30 nhà xuất bản.

Quá trình tranh chấp tại tòa án khiến các nhà xuất bản Mỹ dần mất niềm tin vào hệ thống phân phối truyện tranh nước này. Trước đây, các nhà cung cấp thường gửi sách cho bên phân phối không cần thanh toán trước, thường được gọi là thỏa thuận ký gửi. Họ sẽ nhận được tiền sau khi nhà phân phối và nhà bán lẻ bán được hàng.

Trong khi đó, một tiền lệ tại tòa cho thấy JPMorgan có thể đang chiếm ưu thế trong cuộc tranh chấp hiện tại. Trong giới thể thao Mỹ, nhà bán lẻ Sports Authority đã có một vụ kiện với các nhà cung cấp về số hàng tồn kho sau khi họ nộp đơn phá sản vào năm 2016. Một số nhà cung cấp đã thua kiện, trong khi một số bên khác phải nhượng bộ, dàn xếp với Sports Authority.

Trong vụ việc lần này với Diamond, số sách và trò chơi tồn kho có thể bị bán để trả nợ cho các chủ nợ và JPMorgan đang đứng ở vị trí hàng đầu để tiếp nhận số hàng này. “Các bên ký gửi hàng với Diamond Comics đã bị cuốn vào một cuộc chiến tốn kém và mất thời gian về chính số hàng hóa của họ, kéo dài gần một năm nay”, Cate Hopkin, luật sư đại diện cho nhóm, cho biết.

Giới xuất bản truyện tranh Mỹ bất lực

Vào khoảng tháng 6 năm ngoái, số hàng hóa này từng bị đưa ra rao bán để trả nợ cho Diamond. Tuy nhiên, các nhà cung cấp đã thành công trong việc thuyết phục một thẩm phán ra lệnh dừng bán hàng tồn kho. Họ lo ngại rằng các khoản tiền thu được sẽ phải trả hết cho JPMorgan.

Trong khi phán quyết của thẩm phán giúp dừng mọi động thái bán hàng, thì các nhà xuất bản cũng nằm trong diện chịu ảnh hưởng của phán quyết này. Họ bị cắt đứt quyền truy cập vào sản phẩm của chính họ.

Diamond từng có hơn 120 nhà cung cấp ký gửi, bao gồm cả nhà xuất bản Hellboy, Dark Horse Comics và Titan Comics, với nhiều đầu sách hàng đầu là các ấn bản Star Wars và Doctor Who.

Ngoài việc chìm trong những rắc rối tại tòa án, một số hoạt động kinh doanh của các nhà xuất bản Mỹ đã bị ảnh hưởng.

Nhà xuất bản truyện tranh Boom! Studios trực thuộc Penguin Random House cho biết vì hàng hóa của họ đang bị "giữ làm con tin" nên nhà xuất bản không thể gửi phần thưởng cho những khách hàng đã ủng hộ họ trong các chiến dịch gây quỹ trên nền tảng Kickstarter.

Chưa kể một phần hàng tồn kho đã bị giảm giá trị sau thời gian dài lưu trữ. Nhiều nhà xuất bản Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái cho biết một số mặt hàng "mất giá mỗi ngày".

Một nhóm nhà cung cấp sách thông tin với thẩm phán rằng họ sẵn sàng "chọn lọc, đóng gói và vận chuyển hàng tồn kho của họ" từ kho trong vòng 30 ngày nếu được phép làm như vậy.

Hiện tại, họ không thể làm gì ngoài việc chờ đợi và tiếp tục chịu lỗ cho mỗi ngày lưu kho.