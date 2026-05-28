'Biến đổi khí hậu chưa đáng sợ bằng chủ nghĩa bi quan'

Dù nước Anh vừa ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5, nhà văn Ian McEwan cho rằng sự bi quan của con người hiện là vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả biến đổi khí hậu.

Ian McEwan tại Hay Festival (Anh) vào ngày 26/5. Ảnh: PA.

Phát biểu tại Hay Festival vào ngày 26/5, Ian McEwan nói ông thường xuyên nghe mọi người than phiền rằng con cái họ sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như thế hệ trước. Theo tác giả người Anh, lối suy nghĩ này nguy hiểm vì khiến xã hội mất động lực hành động và thay đổi.

“Lạc quan là một nghĩa vụ đạo đức”, McEwan nhấn mạnh trong buổi thảo luận cùng cựu Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia Anh Minette Batters. Phát biểu của ông diễn ra đúng ngày London ghi nhận nhiệt độ 34,8 độ C, mức cao nhất từng được đo trong tháng 5 tại Anh, phá kỷ lục từ năm 1922.

McEwan cho rằng lạc quan không phải sự mù quáng, mà là “một bài tập về tính lý trí”. Theo ông, thế giới luôn tồn tại những thay đổi tích cực mà nhiều người không nhận ra.

Nhà văn dẫn ví dụ vào năm 2020, năng lượng tái tạo lần đầu vượt qua lượng điện sản xuất từ than và khí đốt tại Anh nhưng sự kiện này bị lu mờ vì đại dịch Covid-19.

Tác giả tiểu thuyết What We Can Know - tác phẩm lấy bối cảnh nước Anh năm 2119 chìm trong nước biển dâng - cũng nhận định lợi ích kinh tế cá nhân có thể là động lực quan trọng giúp con người thay đổi hành vi vì môi trường.

“Nếu lắp vài tấm pin Mặt trời giúp giảm 150 bảng (khoảng 200 USD - PV) tiền điện mỗi năm, bước tiếp theo người ta sẽ cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn”, ông nói.

Trong cùng tọa đàm, Minette Batters cảnh báo nông dân Anh đang đối mặt giai đoạn bất ổn chưa từng có do thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu, chính sách. Bà cho biết năm ngoái là mùa vụ tồi tệ nhất trong 26 năm làm nông của mình khi sản lượng cỏ khô và thức ăn ủ chua chỉ đạt khoảng 50% thông thường.

“Nông dân không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, Batters nói, đồng thời chỉ trích việc chính phủ thiếu chiến lược dài hạn cho ngành nông nghiệp.

Theo bà, chỉ 7% nông dân tại Anh hiểu đầy đủ tầm nhìn phát triển nông nghiệp của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh (Defra).

Batters cũng phản đối đề xuất đánh thuế giá trị đất quanh Manchester của Thị trưởng Andy Burnham. Bà cho rằng thay vì gia tăng áp lực lên đất nông nghiệp, chính quyền nên tập trung giải quyết tình trạng thiếu không gian xanh và nhu cầu đất công cộng.

Trong phần cuối tọa đàm, Ian McEwan nhận định dự án đường sắt cao tốc HS2 nên được cắt giảm để dành ngân sách cho các dịch vụ địa phương. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc nhiều lối đi bộ công cộng lâu đời ở Anh đang bị thu hẹp dưới áp lực từ các chủ đất lớn.