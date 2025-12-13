Tác phẩm mới nhất của Ian McEwan được vinh danh

“What We Can Know” được Blackwell chọn là Sách của năm 2025, khẳng định sức ảnh hưởng của Ian McEwan trong văn học đương đại.

Ian McEwan góp mặt trong danh sách “50 nhà văn Anh vĩ đại nhất thế giới” của Times. Ảnh: Independent.

sWhat We Can Know (Tạm dịch: Điều chúng ta có thể biết) vừa đoạt giải Sách của năm 2025 do Blackwell tổ chức. Tác phẩm là tiểu thuyết mới nhất được Ian McEwan ra mắt hồi tháng 9.

McEwan cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi chiến thắng giải thưởng thường niên của Blackwell. “Thật tuyệt vì tác phẩm của tôi được đội ngũ Blackwell đánh giá cao. Họ là những người làm việc trực tiếp với độc giả, hiểu rõ độc giả muốn gì và thích gì”, ông chia sẻ.

What We Can Know lấy bối cảnh năm 2119, khi nước Anh ngập trong biển cả và chỉ còn lại những quần đảo nhỏ sau biến động môi trường. Câu chuyện xoay quanh Tom, giảng viên tại Đại học South Downs. Ông chuyên nghiên cứu văn học từ 1990 đến 2030, giai đoạn phần lớn sự nghiệp văn chương của McEwan diễn ra. Tom luôn khao khát và ngưỡng mộ trước sự tự do của con người từng có trong thời đại này.

What We Can Know là tác phẩm mới nhất của Ian McEwan và được Blackwell vinh danh là Sách của năm 2025. Ảnh: Amazon.

Mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi Tom phát hiện manh mối có thể dẫn đến một bài thơ đã thất lạc 100 năm trước. Từ đó, những mối quan hệ tình cảm phức tạp và một vụ án trong quá khứ dần được hé lộ, thay đổi hoàn toàn cách ông nhìn nhận về những người mình từng tin tưởng.

Giám đốc thương mại của Blackwell, Zool Verjee, nhận định: “What We Can Know là một trong những tác phẩm hay nhất của Ian McEwan. Cuốn sách được viết trau chuốt, nhiều lớp lang và khiến người đọc phải trăn trở. Hơn hết, tác phẩm cuốn hút nhờ khả năng kể chuyện bậc thầy của Ian McEwan”.

Ian McEwan sinh năm 1948, là một trong những tiểu thuyết gia quan trọng nhất của văn học Anh đương đại. Ông bắt đầu được chú ý từ thập niên 1970 với các tác phẩm khai thác những góc tối trong đời sống cá nhân và xã hội. Nhà văn liên tục mở rộng đề tài từ gia đình, đạo đức, chiến tranh cho đến khoa học, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu.

Ian McEwan góp mặt trong danh sách “50 nhà văn Anh vĩ đại nhất thế giới” của Times và đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng “100 người quyền lực nhất văn hóa Anh” của Daily Telegraph vào năm 2008. Ông từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như Booker, Somerset Maugham và Sách Whitbread. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như First Love, Last Rites (Tạm dịch: Tình đầu, nghi lễ cuối), Amsterdam, Chuộc tội…

Bên cạnh What We Can Know, Blackwell còn trao giải Sách thiếu nhi của năm cho Alice with a Why (Tạm dịch: Alice và câu hỏi tại sao) của Anna James và Matthew Land, giải Sách phi hư cấu của năm cho Mother Mary Comes To Me (Tạm dịch: Mẹ Mary đến với tôi) của Arundhati Roy.

Thành lập vào năm 1879, Blackwell là một trong những chuỗi nhà sách hàng đầu nước Anh, nổi tiếng với kho sách học thuật và chuyên ngành phong phú. Giải thưởng Sách của năm được Blackwell tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tôn vinh các tác phẩm nổi bật ở 3 hạng mục là tiểu thuyết, phi tiểu thuyết và sách thiếu nhi.