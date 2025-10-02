Ocean Vương được vinh danh vì khả năng 'lay động độc giả'

Nhà văn Ocean Vương xuất hiện trong danh sách 100 gương mặt nổi bật nhất năm của TIME. Anh được đánh giá là có khả năng lay động độc giả giữa thời kỳ văn hóa đọc đi xuống.

Ocean Vương, nhà văn 36 tuổi, góp mặt trong danh sách TIME100 Next 2025 của tạp chí TIME. Ảnh: TIME.

Nhà thơ, tiểu thuyết gia Ocean Vương là một trong hai nhà văn góp mặt trong danh sách TIME100 Next 2025, bảng xếp hạng thường niên do tạp chí Time công bố nhằm tôn vinh những gương mặt đang định hình tương lai trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, khoa học, giải trí, chính trị và kinh doanh.

TIME100 Next là phiên bản mở rộng từ danh sách TIME100 nổi tiếng, tập trung vào các nhân vật trẻ, đang tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng và ngành nghề của họ. Ocean Vương, 36 tuổi, là người gốc Việt duy nhất trong danh sách năm nay.

Ocean Vương nổi lên như một hiện tượng văn chương nhờ chất thơ trong văn xuôi và chiều sâu trong ngôn ngữ. Anh được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết đầu tay Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian và mới đây là tiểu thuyết Hoàng đế xứ Gladness, phát hành vào tháng 5/2025. Ngay khi ra mắt, cuốn sách đã lọt top bán chạy của New York Times, được đưa vào danh sách chọn lựa của Câu lạc bộ sách Oprah, một trong những hệ thống giới thiệu sách có ảnh hưởng hàng đầu tại Mỹ.

Theo tạp chí Time, Ocean Vương là một trong số ít nhà văn hiện đại có thể chuyển tải sự mong manh, nhạy cảm thành sức mạnh nghệ thuật. Bài viết giới thiệu anh do chính nhà văn gốc Việt từng đoạt giải Pulitzer - Viet Thanh Nguyen - thực hiện. Ông nhận định: “Ít người có khả năng làm chủ sân khấu như Ocean Vương. Anh có thể vừa gần gũi vừa xa cách, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt”.

Hoàng đế xứ Gladness là lát cắt chân thực về một tuổi trẻ chìm trong nghiện ngập, cô lập nhưng vẫn bấu víu vào trí tưởng tượng, tình thân và cái đẹp. Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá học thuật tại Việt Nam, trong đó nhà nghiên cứu Nhật Chiêu gọi văn chương Ocean Vương là “vẻ đẹp đến từ tận cùng của sự sống”.

Không chỉ là cây bút được yêu mến, Ocean Vương còn thể hiện cam kết xã hội rõ rệt. Anh cùng nhà xuất bản Penguin cam kết trích 50 cent từ mỗi đơn đặt trước tiểu thuyết mới (tối đa 10.000 USD ) để ủng hộ Queer Liberation Library, một thư viện cung cấp miễn phí sách LGBTQ+.

Ocean Vương là một trong những tiếng nói tiêu biểu của văn học Mỹ gốc Á trong thập kỷ qua. Việc được vinh danh trong TIME100 Next 2025 củng cố vị trí của anh như một biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi văn chương.