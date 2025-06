Độc giả trổ tài dịch tên tiểu thuyết mới của Ocean Vương

Tiểu thuyết của Ocean Vương, "The Emperor of Gladness", đã được mua bản quyền phát hành tiếng Việt. Mới đây đơn vị xuất bản đã mời độc giả góp ý cho tên sách bản Việt ngữ.

The Emperor of Gladness là tiểu thuyết thứ hai của Ocean Vương, vừa phát hành bản tiếng Anh vào hôm 13/5. Cuốn sách xoay quanh một người nhập cư gốc Việt trẻ tuổi tên Hải và một phụ nữ Litva 82 tuổi tên Grazina mắc chứng sa sút trí tuệ. Hải cuối cùng trở thành người chăm sóc cho bà.

Như tiểu thuyết đầu tay Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, cuốn sách này cũng phần nào mang màu sắc bán tự truyện và hình thành từ những trải nghiệm thực tế của Ocean Vương.

Tại Việt Nam, Công ty Nhã Nam, đơn vị liên kết xuất bản Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, thông báo đã mua bản quyền phát hành tiếng Việt The Emperor of Gladness. Chia sẻ với Tri thức - Znews, đại diện Nhã Nam cho biết dịch giả về cơ bản đã hoàn thiện bản dịch, hiện bản thảo này đang trên bàn biên tập và dự kiến phát hành trong năm nay.

Ocean Vương (phải) và bìa cuốn tiểu thuyết The Emperor of Gladness.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, đơn vị "mời" độc giả tham gia dịch tên cuốn sách. Biên tập viên Nhã Nam đã có sẵn một số phương án tên sách tiếng Việt, nhưng muốn tham khảo gợi ý từ độc giả, "vì biết đâu trong muôn vàn cái tên, lại có một cái khiến cả đội ngũ ồ wow", theo bài đăng.

Hai bạn đọc ngẫu nhiên để lại bình luận sẽ được tặng Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Độc giả đề xuất tựa sách được biên tập lựa chọn sẽ được tặng một bản in tiếng Việt cuốn The Emperor of Gladness.

Đa dạng đề xuất cách dịch

Bài đăng thu hút hơn 100 bình luận chỉ sau 2 giờ đăng tải. Một số độc giả đề xuất những tên Việt hóa hoàn toàn như: Đế vương miền hạnh phúc, Đế vương của thị trấn vui mừng, Vị vua của niềm vui lãng quên, Kẻ trị vì miền hạnh phúc, Vua của những mảnh cười vụn, Nơi hạnh phúc trị vì, Vị hoàng đế của niềm mừng vui, Vị vua hoan hỉ, Trị vì cõi rạng ngời, Vương tử miền hạnh phúc, Hoàng đế của tiếng cười, Miền đất phúc,...

Một số đề xuất khác tận dụng triệt để từ Hán - Việt để tạo sắc thái riêng như: Quân vương hoan lạc, Hỷ lạc quân vương, Đế vương cõi lạc, Chân đế của an lạc, Hoan lạc đế vương, Quân vương của niềm hoan ca... Có những cái tên ngắn gọn đến bất ngờ như Lạc đế, Hỷ hoàng, Hỷ đế, Hoan vương,...

Điểm chung là các đề xuất trên nhấn mạnh vào hai từ "emperor" và "Gladness" trong tên gốc tiếng Anh. Ban tổ chức đã đưa ra một gợi ý quan trọng: Gladness là một địa danh đề cập trong sách. Do đó, không ít đề xuất chọn giữ lại nguyên vẹn từ này: Những linh hồn ở Gladness, Xứ Gladness Vương ngự, Nơi Vương ngự trị miền Gladness, Nơi Gladness ngự trị niềm vui, Vương quyền xứ Gladness, Hỷ Vương miền Gladness, Hoàng đế xứ Gladness...

Người dùng mạng xã hội có tên L.L.M đề xuất tên "Hài Vương" ("hài" trại nghĩa từ "Gladness" và "vương" trại nghĩa từ "emperor"), kèm theo chú thích by Hải Vương (Ocean là "đại dương" hay "hải", nên cụmg này tương đương "tác phẩm của Ocean Vương"). Tài khoản mạng xã hội Đ.C.Đ đưa ra đề xuất "Thằng Vương xứ Gladness", lý giải "Có thể Ocean Vuong đang chơi chữ với bút danh của anh ấy chứ không có ông vua nào cả".

Ocean Vương, vốn làm nên tên tuổi với tư cách nhà thơ trước khi thử sức với tiểu thuyết, đã gây ấn tượng với ngôn ngữ đậm chất thơ và dày đặc những lối ẩn dụ, chơi chữ trong Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Giữa những lời tâm sự của người con trai trên đất Mỹ dành cho người mẹ Việt không biết chữ của mình, độc giả bắt gặp không ít chi tiết xuyên ngôn ngữ, xuyên văn hóa, khi Ocean Vương khám phá tâm thức của một người nhập cư trên đất Mỹ vẫn mang trong mình một thứ tiếng-mẹ-đẻ dẫu không lưu loát, không hoàn hảo.

Nếu từng đọc tiểu thuyết đầu tay của anh, có thể thấy suy đoán của các độc giả là có cơ sở. Ngoài ra, Ocean nhiều lần chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, cho hay mình là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo, cho đó lựa chọn từ ngữ "an lạc" cho "Gladness" có thể cũng nhiều tiềm năng.

Tên sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian và cả bản dịch này từng được nhiều độc giả Việt Nam khen ngợi, càng thêm lý do để trông đợi vào cuốn sách mới. Mời độc giả tham gia vào quá trình chọn bìa sách, tên sách vừa là cách để quảng bá tác phẩm trước thềm ra mắt, vừa giúp đơn vị phát hành có thêm nhiều "bộ óc" để cùng ngẫm nghĩ chọn ra phương án tối ưu cho giao diện cuốn sách.

Ocean Vương sinh năm 1988, theo gia đình đến Mỹ năm 1990. Anh là người nhận được học bổng Ruth Lilly / Sargent Rosenberg năm 2014, Giải thưởng Whites 2016 và Giải thưởng Eliot TS 2017 cho tập thơ Trời đêm những vết thương xuyên thấu. Năm 2019, Ocean Vương nhận giải Genius grants (Thiên tài) của quỹ MacArthur. Tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của anh được dịch ra nhiều thứ tiếng và được A24 mua bản quyền để chuyển thể thành phim.