Cuốn ‘Batman’ 17.400 USD và thú chơi xa xỉ trong giới truyện tranh

Hơn ba thập kỷ sau khi phát hành lần đầu, "Batman: The Killing Joke" một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý trong giới truyện tranh quốc tế, theo Screen Rant.

Thiết kế xa xỉ của bản Avant-Garde Edition Batman: The Killing Joke. Ảnh: CBR.

Ra mắt từ năm 1988, Batman: The Killing Joke là một trong những câu chuyện kinh điển và xuất sắc về Batman và Joker, tập trung vào nguồn gốc của Joker và tâm lý tăm tối của nhân vật này.

Tuy nhiên, lần này sự chú ý của người hâm mộ quốc tế không tập trung vào cốt truyện gây tranh cãi hay ảnh hưởng của cuốn sách đến sự sáng tạo về Batman hiện đại. Thay vào đó, họ bị choáng ngợp với mức giá của một phiên bản sưu tập mới.

Điều gì làm nên cuốn “Batman” 460 triệu VND?

Phiên bản cao cấp này đến từ nhà xuất bản Argent Comics của Croatia. Được đặt tên là phiên bản tiên phong (Avant-Garde Edition), Argent đã đưa Batman: The Killing Joke trở thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Với giá khoảng 17.400 USD (khoảng 460 triệu VND) và chỉ có 47 bản được ra mắt trên toàn thế giới, phiên bản này ngay lập tức lọt top những ấn bản truyện tranh thương mại đắt nhất từng được sản xuất.

Argent Comics đã đặt cuốn sách bên trong một mô hình máy ảnh cỡ lớn, mô phỏng theo chiếc máy ảnh Joker đã sử dụng trong vụ tấn công khét tiếng vào Barbara Gordon trong chính tác phẩm này. Tổng khối lượng là 4,4 kg.

Cuốn truyện được sản xuất bằng kỹ thuật in giclée (kỹ thuật in phun kỹ thuật số cao cấp trên giấy hoặc vải canvas mỹ thuật) và được đóng bìa lót da dê. Sự đầu tư này hướng tới đưa cuốn truyện trở thành một tác phẩm nghệ thuật sưu tầm cao cấp thay vì một bản in lại truyện tranh thông thường.

Cũng chỉ có 47 ấn bản được sản xuất, giống với số hiệu nguyên tử của bạc nhằm nhấn mạnh chất liệu giấy của cuốn sách này. Cuốn sách sử dụng giấy Hahnemühle có hiệu ứng kim loại. Đây là dòng sản phẩm cao cấp, nổi tiếng với bề mặt ánh bạc hoặc ánh kim. Ngoài ra, mỗi ấn bản đều có chữ ký của Brian Bolland, người vẽ minh họa cho tác phẩm gốc.

Một điểm nhấn quan trọng khác là phiên bản Batman: The Killing Joke lần này khôi phục lại màu sắc giống ấn bản gốc năm 1988. Ấn bản năm đó đã được bậc thầy John Higgins pha màu. Đối với nhiều độc giả, chỉ riêng chi tiết này thôi đã đủ hấp dẫn họ, hơn cả cách trình bày cầu kỳ dành cho giới sưu tập.

Người hâm mộ đánh giá cao việc khôi phục lại màu gốc cho bản Batman mới. Ảnh: Screen Rant.

Năm 2008, DC đã phát hành phiên bản cao cấp của Batman: The Killing Joke với nhiều trang cũng được tô màu và do chính Bolland giám sát. Tuy nhiên, nhiều độc giả đã chỉ trích ấn bản này, cho rằng bảng màu mới đã loại bỏ phần lớn kết cấu màu sắc và sự tương phản, điều tạo nên điểm nhấn cho ấn bản năm 1988 của Higgins.

Cuộc tranh luận đó vẫn tiếp diễn trong gần hai thập kỷ, đặc biệt là trong giới những người đam mê phục chế truyện tranh. Argent Comics hiểu được sự thất vọng đó và họ đang tập trung quảng bá vào điểm nhấn khôi phục lại màu sắc gốc trong ấn bản mới Batman: The Killing Joke lần này.

Đối với một số nhà sưu tập, đây có thể là ấn bản cao cấp đầu tiên trình bày lại Batman: The Killing Joke theo cách tôn trọng ý đồ nghệ thuật ban đầu.

Xa xỉ cho số ít và giá rẻ cho số đông

Thời điểm phát hành ấn bản mới này đặc biệt thú vị vì diễn ra cùng lúc DC đang gặt hái thành công với những sản phẩm rẻ hơn nhiều. Trong những năm gần đây, dòng truyện tranh Compact Comics của DC đã ra mắt nhiều ấn bản với giá cả phải chăng (khoảng 10 USD ). Dòng truyện này đã tái bản nhiều tác phẩm kinh điển như Watchmen ở khổ nhỏ, được in màu hoàn chỉnh, tiện lợi cho di chuyển và dễ tiếp cận với những độc giả thông thường hay người mới bắt đầu tìm hiểu về thế giới DC.

Điều tương phản đó làm nổi bật sự phân hóa của thị trường truyện tranh. Một mặt, các nhà xuất bản đang cố gắng đưa những tác phẩm kinh điển trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, đặc biệt là về mặt chi phí.

Mặt khác, các công ty như Argent Comics đang nhắm đến những nhà sưu tập thượng lưu sẵn sàng chi trả mức giá xa xỉ cho các ấn bản độc quyền. Chiến lược của họ là ra mắt những tác phẩm kinh điển với chất liệu cao cấp, thiết kế độc đáo và số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế.

Argent Comics thậm chí còn khuyến khích những người quan tâm lên lịch hẹn tại trụ sở chính ở Zagreb để xem trực tiếp ấn bản trước khi xúc tiến quá trình mua riêng. Phân hóa giàu nghèo đang len lỏi cả vào thế giới truyện tranh.