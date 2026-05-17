40% người Mỹ không tìm ra mục đích sống

Ở Mỹ, chỉ có khoảng 60% dân số cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Có tới 40% người dân xứ cờ hoa không tìm thấy mục đích của cuộc sống và 20% trong đó bị trầm cảm, rối loạn lo âu.

40% người Mỹ không tìm thấy mục đích sống và thường xuyên cảm thấy chán nản. Ảnh minh họa: The Offical Guide.

Baumeister đã viết: “Hạnh phúc mà không có ý nghĩa là đặc trưng của một cuộc sống tương đối nông cạn, chỉ biết đến mình, thậm chí là ích kỷ, trong đó mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhu cầu và mong muốn dễ dàng được thỏa mãn, và những rắc rối khó khăn hoặc mệt mỏi đều tránh xa.

Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, hạnh phúc thuần túy có liên quan đến việc không giúp đỡ người khác khi họ cần”. Trong khi hạnh phúc là cảm giác thấy mọi thứ đều tốt đẹp, thì ý nghĩa lại xuất phát từ việc giúp đỡ người khác hoặc đóng góp cho xã hội.

Và bạn muốn trên bia mộ của mình sẽ khắc dòng chữ gì, “Đây là nơi yên nghỉ của (tên bạn), người đã phấn đấu để có cuộc sống hạnh phúc bằng cách đạt được mọi điều mong muốn” hay “Đây là nơi yên nghỉ của (tên bạn), người đã phấn đấu để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn bằng cách trao tặng cho mọi người xung quanh những gì họ cần”?

Theo một khảo sát của Gallup vào năm 2019, gần 60% người Mỹ cảm thấy hạnh phúc, không có nhiều căng thẳng hay lo lắng. Mặt khác, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, khoảng 40% người Mỹ chưa khám phá ra mục đích sống thỏa đáng hoặc không biết điều gì sẽ làm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa, một nửa trong số này (tức là 20% người lớn ở Mỹ) mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sống có mục đích và ý nghĩa sẽ làm tăng hạnh phúc tổng thể và sự hài lòng trong cuộc sống, cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, tăng cường khả năng phục hồi và lòng tự trọng, đồng thời giảm nguy cơ trầm cảm. Ngược lại, việc chỉ theo đuổi độc mỗi hạnh phúc lại làm cho con người ít hạnh phúc hơn.

Khi các công ty cạnh tranh nhau để thu hút nhân tài, họ cố gắng cung cấp cho nhân viên những gì mà nhân viên muốn để khiến cho nhân viên hạnh phúc: mức lương cao hơn, ít căng thẳng hơn, nhiều phúc lợi hơn và ít khó khăn hơn. Nhưng chiến lược này thường phản tác dụng.

Như bác sĩ tâm thần Viktor Frankl đã viết: “Nhiệm vụ lớn nhất của bất kỳ người nào là tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống của chính mình”. Hầu hết mọi người đều chuyển hướng năng lượng của mình vào việc cố gắng để được hạnh phúc, nhưng “chính sự theo đuổi hạnh phúc lại cản trở hạnh phúc”.

Điều mà mọi người thực sự mong muốn, điều khiến chúng ta thực sự hạnh phúc về lâu dài, không phải là niềm vui mà là ý nghĩa. Và ý nghĩa chính là điều mà một nhà lãnh đạo siêu việt sẽ đề nghị trao cho người khác.