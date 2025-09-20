Lý do ‘Absolute Batman No.1’ liên tục cháy hàng

Ấn bản “Batman No.1”, thuộc dòng Absolute của nhà DC đang là truyện tranh bán chạy nhất năm nay, theo The Hollywood Reporter.

Bìa ấn bản Batman No.1. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Ấn bản Absolute Batman No.1 của hai nhà sáng tạo Scott Snyder và Nick Dragotta lần đầu tiên ra mắt vào năm 2024 và đã dẫn đầu bảng xếp hạng truyện tranh tại Mỹ. Ấn bản này bán được hơn 200.000 bản ngay trong lần in đầu tiên và tới nay đã tái bản đến lần thứ chín.

Phần lớn đầu truyện Absolute đều được tái bản nhiều lần vì có doanh số đáng kinh ngạc. Ngay cả những truyện tranh có sự góp mặt của những siêu anh hùng ít được biết đến hơn như Martian Manhunter cũng đạt doanh số sáu con số ngay trong ấn bản đầu tiên. Doanh số vẫn duy trì ở mức cao, và toàn bộ bộ truyện đã bán được hàng triệu bản, theo nguồn tin nội bộ.

Không bỏ lỡ thành công này, DC năm nay đã ra mắt phiên bản Absolute Batman No.1 mới với sự sáng tạo của Matt Fraction và Jorge Jiménez. Tính từ ngày ra mắt 3/9 tới nay, ấn bản mới đã bán được hơn 500.000 bản, theo thông báo ngày 18/9 của nhà xuất bản.

Doanh số này đưa Absolute Batman No.1 trở đầu truyện ăn khách hàng đầu của năm 2025 và dường như không còn tác phẩm nào có thể vượt qua. Ấn bản này đang chuẩn bị được tái bản lần thứ hai, dự kiến ​​có mặt tại các cửa hàng vào ngày 15/10 với phiên bản giấy và bìa cứng mới.

"Tôi đã rất may mắn khi được tham dự Hội nghị Truyện tranh Rose City tại thành phố Portland vào cuối tuần đầu ra mắt ấn tượng của Batman No. 1. Tôi bất ngờ vì chưa bao giờ cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy từ độc giả. Đó là thành quả đáng kinh ngạc và đó mới chỉ là sự khởi đầu", Fraction chia sẻ với The Hollywood Reporter.

Sự thành công phần nào đến từ việc thành phố Gotham (bối cảnh của truyện Batman) được tái hiện với nhiều nét mới, chiếc xe của Batman Batmobile xuất hiện bóng bẩy và bộ trang phục của Batman cũng có màu xanh xám rực rỡ. Tất cả báo hiệu một sự thay đổi cả về phong cách lẫn cốt truyện.

Trước đó, DC cũng đã trở thành nhà xuất bản dẫn đầu doanh số cả năm với một tác phẩm khác, Batman No.158, đánh dấu sự trở lại của Giám đốc DC Jim Lee trong vai trò vẽ tranh. Tác phẩm này là hậu truyện của cốt truyện do ông và tác giả Jeph Loeb thực hiện về sự kết hợp giữa Batman và Hush. Tập truyện này được xuất bản vào mùa xuân và tới nay đã bán được hơn 400.000 bản.

Thành công về mặt doanh số của các đầu truyện Batman đang cho thấy sức hút mạnh mẽ từ nhân vật siêu anh hùng thống trị của DC. Trong bối cảnh dòng truyện Absolute chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày ra mắt, dường như DC đang khai thác đúng cách sức hút của Batman và vũ trụ Absolute để tiếp tục giữ vững vị thế cạnh tranh trong thế giới siêu anh hùng.