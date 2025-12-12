Hàng trăm triệu USD đổ về tổ hợp ép dầu đậu nành tại TP.HCM

Việc khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số thứ 2 tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (TP.HCM) đưa VAL trở thành tổ hợp ép dầu đậu nành lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Liên doanh giữa Bunge và Wilmar đã khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (TP.HCM). Ảnh: BTC.

Trung tuần tháng 12, Công ty TNHH Kinh Doanh Nông Sản Việt Nam (VAL), liên doanh giữa Bunge và Wilmar - chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến hạt có dầu và cung cấp sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - đã chính thức khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, TP.HCM, nâng công suất lên 4.000 tấn chế biến mỗi ngày.

Tổ hợp ép dầu đậu nành lớn nhất Đông Nam Á

Kết hợp với dây chuyền số 1 (đi vào hoạt động từ năm 2011), việc mở rộng trên giúp nâng tổng công suất ép dầu của VAL lên 7.800 tấn/ngày.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết lễ khánh thành nhà máy là minh chứng sinh động cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển mạnh mẽ và ổn định của TP.HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Anh Nguyễn.

Với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD , nhà máy được kỳ vọng trở thành dự án chế biến nông sản quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố.

Ngoài ra, việc sở hữu vị trí thuận lợi tại phường Phú Mỹ, cửa ngõ về công nghiệp, đô thị, cảng biển và dịch vụ logistics của TP.HCM, cùng với khả năng cung cấp khoảng 30% thị phần khô đậu nành cho ngành thức ăn chăn nuôi, ông Vinh nhấn mạnh dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và ổn định giá thành cho ngành chăn nuôi.

Dự án còn đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, từ việc bổ sung nguồn thu ngân sách với mức đóng góp dự kiến hơn 30 triệu USD trong năm 2025, đến tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với thu nhập cao, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa của cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố, trong đó có VAL cùng các công ty trực thuộc Tập đoàn Wilmar và Tập đoàn Bunge.

Xử lý hơn 2 triệu tấn đậu nành/năm

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng giám đốc VAL chia sẻ lễ khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành thứ 2 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của VAL, nhằm mở rộng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng giám đốc VAL phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Anh Nguyễn.

Khi vận hành hết công suất, cả 2 dây chuyền ép dầu sẽ xử lý tới 2,6 triệu tấn đậu nành và sản xuất gần 2 triệu tấn khô dầu đậu nành/năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước.

Điều này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi Việt Nam và thúc đẩy mục tiêu chiến lược quốc gia về đảm bảo nguồn nguyên liệu thiết yếu.

Nhà máy cũng hướng tới sản xuất hơn 500.000 tấn dầu thô đậu nành/năm, phục vụ cả nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đây là chiến lược giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu đậu nành hàng đầu khu vực, với khả năng tiếp cận mạnh mẽ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc.

Trong 2 thập kỷ qua, ngành chăn nuôi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ 3-5% mỗi năm, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn đạm thực vật, đặc biệt là khô dầu đậu nành. Vì vậy, việc mở rộng của nhà máy ép dầu đậu nành trong nước như VAL không chỉ giúp chủ động nguồn cung nguyên liệu, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả hơn cho khách hàng, mà còn giữ lại giá trị gia tăng trong nước, đánh dấu bước đi chiến lược hướng tới tự chủ quốc gia và phát triển bền vững ngành chăn nuôi.