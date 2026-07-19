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Xe Xe máy

Hàng trăm chiếc Vespa cổ sẽ tụ hội tại ngày hội xe tay ga ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 19/7/2026 20:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự kiện Vietnam Scooters Fest 2026 sẽ là điểm hẹn của cộng đồng người yêu xe tay ga, với sự xuất hiện của hàng trăm mẫu Vespa từ cổ điển đến hiện đại.

Theo nguồn tin từ ban tổ chức, sự kiện Vietnam Scooters Fest 2026 - 80th Anniversary Vespa & Friends 1946-2026 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 và 9/8.

Đây là lễ hội quy mô lớn do công ty Piaggio Việt Nam phối hợp cùng các thương hiệu linh kiện xe và cộng đồng những người yêu thích xe scooter tại Việt Nam triển khai, hướng đến cột mốc kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của thương hiệu xe ga Vespa trên toàn cầu.

Tại không gian sự kiện, hàng trăm chiếc xe scooter thuộc nhiều thương hiệu và thế hệ khác nhau sẽ được quy tụ để trưng bày trước công chúng.

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Những chiếc Vespa cổ điển dự kiến được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: BTC lễ hội.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật thu hút sự chú ý của người tham gia là những mẫu xe tay ga cổ điển hoặc các phiên bản xe Vespa đặc biệt sở hữu giá trị sưu tầm cao trên thị trường. Khu vực triển lãm mang chủ đề "Dấu ấn 80 năm Vespa" còn có sự xuất hiện của loạt xe Vespa nguyên bản, được hãng xe Italy ra mắt trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1990.

Tại đây, Piaggio Việt Nam dự kiến mang đến các mẫu xe nổi bật thuộc phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm của thương hiệu như Vespa Sprint 80th 125 cc, Vespa Sprint 80th 180 cc hay Vespa GTS 80th 300 cc.

Không gian lễ hội được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm khác nhau với loạt hoạt động đa dạng, trải dài từ khu vực kỹ thuật hỗ trợ tư vấn sửa chữa bảo dưỡng xe, hoạt động Dyno Contest - trình diễn hiệu suất động cơ thực tế trên bàn thử - cho đến các khu vực trưng bày mua bán xe cũ và phụ kiện chính hãng dành riêng cho cộng đồng người dùng.

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Hoạt động diễu hành với hàng trăm chiếc Vespa cũng dự kiến được tổ chức trong 2 ngày diễn ra sự kiện. Ảnh: Piaggio Việt Nam.

Bên cạnh đó, lễ hội Vietnam Scooters Fest 2026 còn tổ chức một hành trình diễu hành nội khu quy tụ hàng trăm chiếc xe tay ga được điều khiển bởi chính các thành viên trong cộng đồng người dùng, nhằm lan tỏa và thể hiện tình yêu với dòng xe ga cổ điển.

Sách hay đọc trên xe

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