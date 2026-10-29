Hãng tàu lớn thứ 3 thế giới làm sà lan điện đầu tiên tại Việt Nam

Hãng tàu CMA CGM vừa công bố hoàn thành dự án đầu tư sà lan chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại Việt Nam, cũng là sà lan điện đầu tiên của tập đoàn này trên toàn cầu.

Sà lan điện cập bến cảng Gamelin, có chiều dài gần 80 m, trọng tải toàn phần 3.500 tấn. Ảnh: CMA CGM.

Ngày 29/10, tập đoàn vận tải biển CMA CGM cùng Gemadept và Nike chính thức vận hành sà lan điện CMA CGM Electra tại cảng nước sâu Gemalink (phường Phước Tân, TP.HCM).

CMA CGM Electra là sà lan được vận hành hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại Việt Nam, có chiều dài gần 80 m, trọng tải toàn phần 3.500 tấn, sức chở 182 TEUs, hành trình khứ hồi dài 180 km trên tuyến kết nối khu vực Bình Dương cũ với cảng Gemalink.

Bà Lâm Bùi, Tổng giám đốc CMA CGM Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh sau 20 năm có mặt tại Việt Nam, tập đoàn nhìn thấy nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển những giải pháp logistics mới.

"Việt Nam có nguồn hàng ổn định, mạng lưới đường thủy nội địa, cơ sở hạ tầng và quan trọng hơn là có những đối tác và khách hàng chiến lược sẵn sàng đồng hành . Khi các yếu tố này kết hợp với nhau đã tạo ra một môi trường phù hợp để đưa các ý tưởng mới như phát triển sà lan điện thành hiện thực", bà Lâm Bùi nói.

Theo bà, điểm khác biệt của chiếc sà lan này nằm ở hệ sinh thái được xây dựng xung quanh, gồm 3 thành phần kết hợp chặt chẽ với nhau: sà lan điện phục vụ vận tải đường thủy nội địa hoàn toàn bằng điện; hệ thống năng lượng mặt trời tại cảng Gemalink, dự kiến có thể tạo ra 1 GW điện phát thải carbon thấp mỗi năm; và hạ tầng sạc chuyên dụng, giúp kết nối trực tiếp nguồn điện này với hoạt động vận hành của sà lan.

Được phát triển bởi đội ngũ đóng mới tàu và R&D (Nghiên cứu và Phát triển) của CMA CGM, sà lan điện sử dụng công nghệ pin của CATL và có thể được sạc trong khoảng 4 giờ bằng nguồn điện tái tạo được chứng nhận. Hạ tầng sạc chuyên dụng sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện mặt trời được phát triển ngay tại cảng Gemalink.

Hạ tầng sạc chuyên dụng sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện mặt trời được tại cảng Gemalink. Ảnh: CMA CGM.

Việc sử dụng điện thay nhiên liệu truyền thống dự kiến giúp giảm khoảng 778 tấn CO2 mỗi năm, đồng thời tạo thêm phương án vận chuyển container ít phát thải hơn so với đường bộ.

"CMA CGM Electra là giải pháp vận hành thực tế cho Việt Nam, nó cũng trở thành một mô hình tham chiếu cho các giải pháp logistics nội địa bền vững tại các thị trường và đất nước khác trong tương lai", bà Lâm Bùi nói.

Đồng quan điểm, bà Christine Cabau, Phó chủ tịch Điều hành phụ trách Tài sản và Vận hành CMA CGM, cho biết việc giảm phát thải carbon trong các chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi phải vượt ra khỏi những mục tiêu tham vọng để triển khai các giải pháp cụ thể, có khả năng nhân rộng. Tập đoàn CMA CGM đang hướng tới đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp tương tự tại những thị trường và chuỗi cung ứng khác trong thời gian tới.

Gemalink là một trong 19 cảng biển trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất lên tới 250.000 tấn, tương đương khoảng 24.000 TEUs. Sau 5 năm vận hành (2021-2025), cảng đã đón hơn 2.000 chuyến tàu cập bến, trong đó gần 70% là tàu trọng tải lớn từ 160.000 đến 232.606 tấn. Việc triển khai giai đoạn 2 (dự kiến vận hành vào quý IV/2027), nâng tổng công suất lên 3 triệu TEUs/năm, cùng với sự đồng hành của CMA CGM - hãng tàu lớn thứ 3 thế giới, sẽ giúp cảng đủ năng lực đáp ứng lượng hàng hóa tăng trưởng và đón nhận dòng hàng hóa trung chuyển từ các quốc gia trong khu vực. Đồng thời, cảng sẽ góp phần đưa cụm Cái Mép - Thị Vải thành trung tâm trung chuyển mới trên thế giới.